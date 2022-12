“Anche tu” è uno scambio di idee tra ragazzi a partire dal MeToo, il movimento femminista al centro del film “Anche Io – She Said”, distribuito da Universal Pictures e in arrivo in Italia il 19 gennaio.

Nel podcast, prodotto da Chora Media e strutturato come un talk, i due conduttori, Sofia Viscardi e Lorenzo Luporini, di VENTI – progetto editoriale digitale fondato da Sofia Viscardi – aiutano a far luce su come sia cambiata la vita dei più giovani dopo l’esplosione del movimento, come e se sono cambiate le loro abitudini quotidiane e, soprattutto, in che modo si è evoluta la loro consapevolezza di essere vittime e carnefici, spesso allo stesso tempo, in una società ancora molto legata a retaggi del passato.

In ognuna delle sei puntate, disponibili a partire da lunedì 19 dicembre su tutte le piattaforme gratuite, “Anche tu” esplora e analizza la rivoluzione socioculturale provocata dal movimento MeToo, grazie anche alle testimonianze dirette provenienti dalla community di VENTI.

