La polizia morale iraniana, che ha il compito di far rispettare il codice di abbigliamento islamico del Paese, sta per essere sciolta, secondo quanto dichiarato dal procuratore generale del Paese, Montazeri.

I commenti di Mohammad Jafar Montazeri, non ancora confermati da altre agenzie, sono stati fatti durante un evento durante questa domenica.

L’Iran ha visto mesi di proteste per la morte di una giovane donna in custodia.

Mahsa Amini era stata arrestata dalla polizia morale per aver presumibilmente violato le rigide regole sul copricapo.

Montazeri si trovava a una conferenza religiosa quando gli è stato chiesto se la polizia morale fosse stata sciolta.

“La polizia morale non ha nulla a che fare con la magistratura ed è stata chiusa da quando è stata istituita”, ha detto.

Il controllo della polizia spetta al Ministero degli Interni e non alla magistratura.

Sabato, Montazeri ha anche dichiarato al Parlamento iraniano che la legge che impone alle donne di indossare l’hijab sarà esaminata.

Anche se la polizia morale verrà chiusa, ciò non significa che la legge vecchia di decenni verrà cambiata.

Le proteste delle donne, etichettate come “rivolte” dalle autorità, hanno attraversato l’Iran da quando Amini, 22 anni, è morta in carcere il 16 settembre, tre giorni dopo il suo arresto da parte della polizia morale di Teheran.

La sua morte è stata il catalizzatore dei disordini, ma fa seguito anche al malcontento per la povertà, la disoccupazione, la disuguaglianza, l’ingiustizia e la corruzione.

“Solo perché il governo ha deciso di smantellare la polizia morale non significa che le proteste finiscano”, ha dichiarato una donna iraniana al programma Newshour.

“Anche il fatto che il governo dica che l’hijab è una scelta personale non è sufficiente. La gente sa che l’Iran non ha futuro con questo governo al potere. Vedremo sempre più persone appartenenti a diverse fazioni della società iraniana, moderata e tradizionale, scendere in campo a sostegno delle donne per riavere i loro diritti”.

Un’altra donna ha detto: “A noi, i manifestanti, non importa più di non avere l’hijab. Siamo uscite senza negli ultimi 70 giorni.

“La nostra è una rivoluzione. L’hijab è stato l’inizio e non vogliamo niente, niente di meno, se non la morte del dittatore e un cambio di regime”.

L’Iran ha avuto varie forme di “polizia morale” sin dalla Rivoluzione islamica del 1979, ma l’ultima versione – nota formalmente come Gasht-e Ershad – è attualmente la principale agenzia incaricata di far rispettare il codice di condotta islamico iraniano.

I pattugliamenti sono iniziati nel 2006 per far rispettare il codice di abbigliamento, che impone alle donne di indossare abiti lunghi e vieta pantaloncini, jeans strappati e altri capi ritenuti immodesti.

