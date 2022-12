Le proposte del Museo Omero per le Festività

Museo, Design e mostra Patamacchine

Il Museo Tattile Statale Omero per il Natale regala avventure immaginarie con la mostra Patamacchine. Un modo per trascorrere le feste all’insegna dell’ironia e del buon umore. La prenotazione è obbligatoria (telefono e whatsapp 335 56 96 985 o email prenotazioni@museoomero.it). Fascia di età consigliata: 0-99 anni. Al costo di 5 euro è possibile usufruire della visita guidata interattiva alla mostra e dell’ingresso alla collezione Design.

Per Santo Stefano e per l’Epifania il museo è aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Il 1° gennaio 2023 aperto solo dalle 16:00 alle 19:00, con la Collezione Design ad ingresso gratuito perché torna l’appuntamento #domenicalmuseo , l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Grazie al virtual tour anche le persone che fisicamente non possono venire a farci visita hanno modo di scoprire la storia del Museo e dei trentadue oggetti che compongono la Collezione Design.

Come idea regalo, inoltre, il Museo Omero ha predisposto un buono da regalare per far vivere l’esperienza unica della mostra Patamacchine con una visita guidata. Il buono si ritira al museo e chi lo riceve sceglierà la data di ingresso, entro il 12 marzo 2023, ultimo giorno di mostra.

Info e prenotazioni

Orario: dal martedì al sabato 16:00 – 19:00; domenica e festivi (26 dicembre, 6 gennaio) 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00; 1° Gennaio: 16:00 -19:00.

Chiuso: lunedì; 24, 25 e 31 Dicembre.

Gratuito: 0-4 anni, persone con disabilità e chi li accompagna.

Museo Tattile Statale Omero

Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio 28 – 60121 Ancona

telefono 071 28 11 93 5 fax 071 28 18 35 8

www.museoomero.it

redazione@museoomero.it

