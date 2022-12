Enrico Brignano ospite della puntata di Natale di “Da noi…a ruota libera” rivela a Francesca Fialdini legati al suo grande maestro Gigi Proietti: “Una volta ho fatto un baule a Gigi, che conosceva la mia attitudine ad aggiustare le cose più svariate. Accadde che un giorno a Roma piovve talmente tanto si allagò il magazzino di Proietti. Mi proposi di aggiustare un suo baule e cominciai a ricostruirlo come fossi un restauratore. Ci misi un mese e mezzo. Durante le prove, Gigi mi chiedeva sempre “Ahó, hai finito ‘sto baule?”. Ricordo ancora il giorno in cui finalmente portai il baule riparato in teatro: non ho mai ricevuto così tanti complimenti”.

Amii Stewart, ospite di Francesca Fialdini nella puntata di Natale di “Da noi…a ruota libera” ricorda commossa due grandi artisti che hanno segnato la sua carriera: “Ho conosciuto Ennio Morricone attraverso la nostra casa discografica. Gli sarò eternamente grata per avermi aiutato a diventare un’interprete della musica e non solamente una cantante. Questo è il grande dono che mi fatto il Maestro Morricone”. La regina della dance music ha poi ricordato il gran Mike Francis: “Francesco era mio fratello, eravamo legatissimi. Abbiamo passato dei momenti indimenticabili sul palcoscenico. Era un angelo sulla terra talmente bello che Dio ha deciso che non riusciva a stare senza di lui“

