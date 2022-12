La polizia dell’Arizona ha multato un’autista per aver viaggiato in auto con un Grinch gonfiabile.

Il Grinch è arrivato in anticipo per un automobilista dell’Arizona che ha cercato di far passare per passeggero una figura gonfiabile del personaggio del Dr. Seuss.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Arizona afferma che la settimana scorsa un agente di stato ha notato un’auto in una corsia per veicoli ad alta occupazione sulla Interstate 10 a Phoenix con un passeggero verde “dall’aspetto sospetto”.

Sebbene la gag possa aver fatto intenerire l’agente, non ha impedito al conducente di essere multato per essersi trovato nella corsia HOV durante un orario limitato.

L’agenzia, tuttavia, non ha potuto fare a meno di pubblicare sul proprio account Twitter una foto della figura del Grinch con il volto del conducente sfocato.

I funzionari dicono di aver apprezzato il “tocco festivo”, ma che l’azione del conducente era comunque illegale.

Esortano gli automobilisti a rispettare il codice della strada.

Scopri altre curiosità su Dietro La Notizia.