Joss Stone ritorna sulle scene con il suo primo album di Natale, “Merry Christmas, Love” disponibile ora su tutte le piattaforme via S-Curve/Hollywood Records (in Italia Virgin Records / Universal Music Italia).

Il progetto arriva anticipato dal classico natalizio di Stevie Wonder, “What Christmas Means to Me” e dal brano originale “Bring On Christmas Day”. Sul primo brano Joss Stone ha dichiarato: “mi rende felice e mi fa pensare a tutte le cose uniche che rendono il Natale speciale per me. Testo fantastico scritto dal leggendario Stevie Wonder. Una canzone perfetta per immergersi nella magia e meraviglia delle feste in quest’album”.

Ispirato dalla musica di artisti quali Frank Sinatra, Nat King Cole, Bing Crosby e Michael Bublé, l’album celebra le festività natalizie con quattordici classici tra cui le celeberrime “Winter Wonderland”, “Let It Snow”, “Jingle Bells”, “Silent Night” e due brani inediti scritti da Joss, “If You Believe” e “Bring On Christmas Day”, una traccia che celebra l’amore perenne dell’artista per la gioia del Natale.

“Volevo realizzare un album di Natale da tantissimi anni. Amo le festività natalizie alla follia!” – racconta Joss, che aggiunge anche di essere cresciuta ascoltando canzoni che utilizzavano un’orchestra e di aver voluto inserire quest’ultima in tutte le tracce di questo disco.

Registrato a Nashville dove risiede ora Joss, “Merry Christmas, Love” arriva qualche settimana prima della nascita del suo secondo figlio. Attraverso canzoni che incoraggiano le famiglie a cantare insieme, l’album segna un passo avanti nella sua straordinaria carriera.

Circa due decadi fa, Joss è letteralmente esplosa nella scena musicale mondiale, ottenendo un successo senza precedenti con il suo disco di debutto “The Soul Sessions”. Il successo di questo disco negli Stati Uniti ha letteralmente spalancato le porte per una nuova generazione di cantanti donne soul inglesi.

Da allora, ha vinto un Grammy (ottenendo 3 nomination), ha pubblicato due album certificati Platino e collaborato con artisti giganteschi come Mick Jagger, Smokey Robinson, Raphael Saadiq, The Roots e più recentemente con Dave Stewart degli Eurythmics.

“Fare questo disco è un sogno che si realizza per me. Me lo immaginavo nella mia testa da anni e ora si è finalmente tramutato in realtà. È proprio vero che le cose belle arrivano a chi sa aspettare” – prosegue Joss Stone.

“Tutte le stelle del Natale si sono finalmente allineate e mi hanno permesso di realizzare questo disco con il giusto team, nel giusto momento e nel posto giusto, infondendo magia alla musica in ogni direzione. Spero solo che le persone si divertano ascoltando questo disco tanto quanto me nel realizzarlo”, conclude.

“Merry Christmas, Love” Tracklist:

Twas The Night Before Christmas Let It Snow What Christmas Means To Me Winter Wonderland Jingle Bells Away In A Manger The Christmas Song If You Believe Hark The Herald Angels Sing Snow Have Yourself A Merry Little Christmas Oh Little Town of Bethlehem White Christmas In The Bleak Midwinter Bring On Christmas Day Silent Night

https://www.universalmusic.it

