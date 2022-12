Dopo diverse collaborazioni live, le voci di LORY MURATTI e CRISTIANO GODANO si incontrano per la prima volta in “GLI INVISIBILI”, il nuovo singolo in radio e in digitale dal 5 gennaio, estratto da “TORNO PER DIRVI TUTTO”, l’ultimo album del musicista, scrittore e regista varesino ispirato all’omonimo romanzo (https://linktr.ee/lorymuratti).

Il monologo interiore che si sviluppa nel corso di tutto l’album, ne “Gli Invisibili” diviene un dialogo fra due anime “invisibili” che attraversano la vita con lo stesso sguardo sulle cose, che non si sono mai arrese né compromesse e che non hanno mai accettato di negare il proprio modo di sentire o di vivere per percorrere strade suggerite da altri.

Il brano è stato realizzato dallo stesso Lory Muratti insieme a Davide Casali Eschmann (flauto), Mathis Mayr (violoncello) e Davide Merlino (percussioni e vibrafono).

È già in libreria e disponibile sugli store digitali “TORNO PER DIRVI TUTTO”, il nuovo romanzo (Miraggi Edizioni) che ha ispirato l’omonimo album (Riff Records / Freecom), già disponibile in versione CD, musicassetta e in digitale.

L’album, prodotto dallo stesso Muratti con la produzione esecutiva di Orhan Erenberk, è composto da 8 canzoni rock dall’animo orchestrale, che affondano le proprie radici nelle sonorità tipiche della new wave, ma che, al tempo stesso, si rifanno agli chansonnier francesi e al cantautorato italiano tradizionale.

Questa la tracklist dell’album: “Viola”, “Gli Invisibili” feat. Cristiano Godano, “Un disegno con molta acqua dentro”, “Stanotte a Vienna”, “Due comparse perfide”, “Il silenzio delle parole”, “Notturno di una mente malinconica” e “Torno per dirvi tutto”.

