Antonio Fresa firma per Edizioni Curci la colonna sonora de “L’ARTE DELLA FELICITÀ” il nuovo format in sei puntate di 50’ diretto dal regista ed autore Marco Mario De Notaris, che andrà in onda il 28, 29 e 30 dicembre e il 5, 6, e 7 gennaio in seconda serata su Rai 3.

Nato da un’idea di Luciano Stella e prodotto da Maria Carolina Terzi, Lorenza Stella e Carlo Stella, “L’ARTE DELLA FELICITÀ”, vanta la direzione scientifica della psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Francesca Mauro, ideatrice dell’omonima manifestazione culturale da cui il progetto trae primaria ispirazione.

Oltre alle musiche originali, Antonio Fresa ha composto e suonato al pianoforte 6 brani, ciascuno per ogni emozione, e ogni puntata terminerà con un filmato dell’artista che li esegue.

La serie, coprodotta da Rai Documentari e Mad Entertainment con il contributo di Rai Teche, si propone di indagare ed esplorare gli stati fondanti della nostra esistenza, delle nostre scelte, della nostra vita: le EMOZIONI.

Emozione come energia, come concetto dinamico. Emozione come processo, come messaggio.

Si accompagnerà lo spettatore in un racconto corale, espresso con linguaggi diversi, che possa aiutare a comprendere, accettare e affrontare le infinite declinazioni che le emozioni assumono.

Ciascun episodio sarà dedicato ad un’emozione specifica ed ai suoi correlati, a quelle emozioni che generalmente si presentano nella nostra esperienza intrecciate o sottostanti a quella prevalente: Amore, Rabbia, Felicità, Tristezza, Paura, Orgoglio.

Le emozioni verranno esplorate nelle loro diverse possibili articolazioni ed espressioni: psicologiche, filosofiche, scientifiche, spirituali, esperienziali, sociali ed artistiche.

Volti e voci di testimoni d’eccellenza saranno la colonna portante di questa indagine, che si arricchirà integrando alla parola di tali interventi rilevanti materiali di repertorio ed ulteriori linguaggi esperienziali, artistici e visivi.

https://www.edizionicurci.it

