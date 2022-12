Il 2022 di Mara Sattei è stato senza dubbio un anno di grandi successi. Un anno che non poteva essere celebrato al meglio, se non con l’annuncio della sua presenza in gara tra i Big della 73^ edizione del Festival di Sanremo. Per l’occasione, Mara Sattei salirà sul palco del Teatro Ariston con il brano “Duemilaminuti” (Columbia Records/Sony Music Italy).

Ma le soddisfazioni per la cantautrice non finiscono qui: la canzone che presenterà nel corso della kermesse è stata scritta per lei da Damiano David.

Febbraio 2023 sarà così il culmine dei tanti traguardi raggiunti quest’anno da Mara Sattei: a gennaio 2022 è uscito il suo album d’esordio, “Universo”; insieme a Fedez e Tananai è stata protagonista della hit più amata e cantata dell’estate, “La Dolce Vita”; ha calcato i palchi dei maggiori festival estivi e dei club in autunno, nel corso del suo primo tour.

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei, donna tra le più in vista nel 2022 del panorama musicale italiano.

Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (14 dischi di platino e 1 disco d’oro).

Ancora prima dell’uscita del suo album “Universo” (Columbia Records/Sony Music Italy) – che ha visto la direzione artistica di thasup e disponibile al link https://marasattei.lnk.to/Universo_ – non era di certo nuovo al suo pubblico il grande talento dell’artista, che era riuscita ad affascinare tutti già con le sue “Registrazioni”: “Nuova Registrazione 326” – certificata disco d’oro –, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527” sono dei veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da thasup.

