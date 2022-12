È uscito in digitale l’8 dicembre, ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 16 dicembre “HERO”, il nuovo irresistibile singolo della superstar multiplatino MARTIN GARRIX insieme al giovane cantautore e produttore JVKE.

Il brano è ispirato al videogioco Marvel Snap ed è accompagnato da un video animato (https://youtu.be/J5spiMVI9U8) con i supereroi della Marvel che vivono le loro epiche e tormentate storie d’amore, quelle preferite dai fan, come Spider-Man & MJ & Sandman, T’challa & Storm e Wanda & Vision.

“Hero” esplora un nuovo lato dell’eclettico Garrix, che in questo brano fonde un sound sinistro e martellante con la voce di JVKE. L’artista ha dichiarato in merito: «Sono super onorato di far parte di questo progetto. Adoro esplorare nuovi territori con la mia musica e sono davvero entusiasta che la canzone sia finalmente uscita».

Il videoclip del brano è stato realizzato dal pluripremiato studio di animazione con sede a Londra, The Line Animation, ed è stato presentato in anteprima mondiale ai The Game Awards, dove Marvel Snap è stato nominato per il premio Best Mobile Game. Marvel Snap è stato lanciato a ottobre con il plauso della critica ed è rapidamente diventato uno dei giochi per dispositivi mobili più scaricati e più votati dell’anno al mondo.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia