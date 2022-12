“Il professore” è il titolo del nuovo singolo del cantautore siciliano Armando Cacciato ,il brano è dedicato a Pietro Carmina, insegnante di filosofia nel Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Canicattì (Ag) che l’artista ha frequentato, tragicamente scomparso l’11 dicembre del 2021 a causa di un’esplosione conseguente ad una fuga di gas che ha causato il crollo di una palazzina a Ravanusa.

“Il professore Carmina scrisse, qualche anno prima, una struggente lettera dedicata ai suoi alunni, nel corso dei suoi tanti anni di insegnamento, in procinto del pensionamento – racconta Cacciato – Il presidente della Repubblica decise di ricordarlo il giorno di Capodanno, esaltandone le doti umane e puntando l’obiettivo sull’importanza delle figure educative. Figure che devono sempre essere esempio di vita. Una vita che bisogna mordere. Da protagonisti, non da spettatori. Insieme, non da soli. “Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non “adattatevi”, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: voi non siete il futuro, siete il presente”.

AL brano, oltre ad Armando Cacciato (voce, cori, percussioni), hanno partecipato Pierangelo Carvello – tastiere, Pietro Falzone – chitarra elettrica, Federico Gucciardo – batteria, Roberto Puccio – chitarra acustica

Peppe Sferrazza – basso elettrica. Arrangiamenti a cura di Pierangelo Carvello e Armando Cacciato. Mastering: Andrea Corvo. Prodotto da Circuiti Sonori.

www.Facebook.com/armadrum

www.Instagram.com/armandocacciato

https://youtu.be/-KUoS1e9V7o

https://open.spotify.com/artist/3xFA2MrTj9KLm3fjm5c7uE?si=ge1gk9JiTlulTMQXQVv8iw

