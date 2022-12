La pandemia ha causato molti cambiamenti, soprattutto nelle abitudini quotidiane. Dopo mesi passati tra le quattro mura domestiche, sbizzarrendosi fra pizza e pane fatti in casa, oltre alle fritture, oggi gli italiani stanno cercando di riallineare la propria dieta. In sintesi, in tanti hanno l’obiettivo di ridurre il consumo di grassi e di carboidrati, ricorrendo sempre più spesso ad alimenti sani come la frutta e la verdura. Premesso che una dieta equilibrata dovrebbe prevedere il consumo di tutti i nutrienti necessari, oggi scopriremo insieme alcune idee e consigli per mangiare più frutta e verdura.

In aumento il consumo di frutta e verdura dopo il Covid

Secondo studi recenti, la pandemia ha aumentato la consapevolezza sull’importanza di adottare un’alimentazione sana. In particolare, si stima che i consumi di frutta e verdura siano in rapido aumento in Italia, con un’incidenza sul carrello alimentare mensile pari a 39 euro (frutta) e 60 euro (verdura), e su un totale di 2.500 euro.

Ovviamente bastano questi dati per trarre una seconda conclusione: nonostante l’aumento, i consumi relativi a questi alimenti restano ancora bassi (molto bassi) nella Penisola. Secondo alcuni studi, infatti, meno del 10% dei cittadini della Penisola consuma abitualmente la frutta e la verdura, e siamo nettamente al di sotto delle medie europee.

Chiaro che questo dato va ad incidere anche sulla salute: la popolazione italiana è sempre più esposta al rischio di sviluppare malattie e patologie legate allo stile di vita e alla cattiva alimentazione. Non a caso, gli esperti consigliano di consumare come minimo 5 porzioni di verdure e frutta ogni giorno.

Come consumare più frutta e verdura ogni giorno?

Ci sono diverse strategie che possono aiutarci ad introdurre nella nostra dieta una quantità sempre maggiore di frutta e di verdura. Ad esempio, si può sostituire la classica colazione o gli spuntini pomeridiani con i frullati, i centrifugati e gli smoothie. In questo modo, in pochi minuti e senza troppa fatica, si introdurranno nell’organismo molte vitamine e minerali.

Inoltre, non dimentichiamo l’importanza delle verdure crude: forniscono tutti i nutrienti necessari al nostro organismo in una forma quasi perfetta, e possono diventare uno snack spezza-fame molto prezioso, specialmente per chi è a dieta. Poi c’è la frutta esotica, che non solo fa bene alla salute, ma che può anche regalare un pizzico di novità alla nostra tavola. Quest’ultima, così come viene spiegato nella pagina dedicata alla frutta esotica dei Fratelli Orsero, è piena di gusto e può essere facilmente utilizzata in tantissime ricette quotidiane.

Si consiglia poi di dedicarsi alla preparazione di macedonie varie, e di utilizzare la frutta quando si preparano i dolci. Grazie a questi suggerimenti, sarà possibile far diventare frutta e verdure grandi protagoniste in cucina.

