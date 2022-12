Concerti natalizi questa sera nei teatri di Novate Milanese

Doppio appuntamento stasera a teatro per festeggiare il Natale. Comune e Corpo musicale Santa Cecilia, augurano ai novatesi delle buone festività.

Alle 21, nella sala teatro comunale “Testori” di via Vittorio Veneto, l’appuntamento è con il concerto di Natale. Sul palco sarà protagonista il repertorio natalizio gospel, spiritual e soul di Awa Fall e della sua band. Ingresso gratuito.

Sempre alle 21 al teatro cinema Nuovo di via Cascina del Sole, andrà in scena il Christmas Concert” a cura del Corpo musicale S. Cecilia di Novate, diretta dal maestro Lorenzo Casati.

La S. Cecilia propone corsi di musica con la finalità di formare nuovi elementi da integrare nell’organico orchestrale.

Per informazioni si può recarsi ogni giovedì sera alle 21 nella sede di via Verga, sotto la scuola primaria di via Cornicione, oppure contattare via mail: labanda@corpomusicalesantacecilia.it – telefono: 345.0567982

Corpo musicale Santa Cecilia

