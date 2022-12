Coez: un nuovo imperdibile appuntamento live

Dopo l’attesa pubblicazione di “From The Rooftop 2” (Carosello Records), il progetto unplugged di COEZ fuori ovunque e del tour tutto esaurito che lo porterà ad esibirsi al Teatro Arcimboldi di Milano e all’Auditorium Conciliazione di Roma, l’artista annuncia un nuovo imperdibile appuntamento live, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il 9 luglio 2023 all’Ippodromo delle Capannelle in occasione di Rock in Roma. È un ritorno quello di COEZ a Rock in Roma, dopo essersi esibito sul palco di una delle principali manifestazioni di musica in Italia nel 2018, con oltre 30 mila biglietti venduti.

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 14:00 di giovedì 15 dicembre su www.vivoconcerti.com, dalle ore 11:00 di martedì 20 dicembre in tutti i punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

COEZ si prepara a tornare live al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 16, 17 e 18 dicembre e all’Auditorium Conciliazione di Roma il 21, 22 e 23 dicembre per vivere l’esperienza del progetto in semi-acustico e celebrare insieme l’uscita di “From The Rooftop 2”.

