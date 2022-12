Venerdì 20 gennaio 2023 salirà sul palco dei MAGAZZINI GENERALI di Via Pietrasanta 16 a Milano, il dj e produttore statunitense KERRI CHANDLER.

Considerato il padre fondatore della deep house, Kerri Chandler, nel corso della sua straordinaria carriera, ha creato una visione musicale unica che prende vita nei suoi dinamici djset, in un insieme di sound che spaziano dal soul al jazz e dal funk fino ad arrivare alla musica elettronica.

Con una discografia che abbraccia tre decenni, Kerri pubblica il suo primo singolo “Super Lover/Get It Off” nel 1991 e inizia la sua ascesa diventando uno degli artisti internazionali più importanti della scena musicale elettronica.

L’artista, a settembre 2022, ha pubblicato il suo ultimo album “Spaces and Places”, una celebrazione globale della cultura dei club e del sound system, scritto e registrato live in ventiquattro locali diversi, tra cui Magazzini Generali a Milano, Ministry of Sound a Londra, Watergate a Berlino, Knockdown Center di New York e molti altri.

Dopo aver suonato in tutto il mondo e conquistato milioni di persone con il suo sound, Kerri Chandler arriverà venerdì 20 gennaio 2023 nello storico locale milanese per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

