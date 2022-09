Ventunesima Edizione Festival BustoFolk – Busto Arsizio (VA)

La Manifestazione giunta alla ventunesima edizione propone 15 appuntamenti musicali e concerti, 20 gruppi, più di 150 artisti sul palco, esibizioni di danza, momenti culturali, conferenze e mostre, una decina di stage tra arpa e danza e non mancheranno gli appuntamenti per i piccoli visitatori. (area concerti a pagamento, altre attività accesso libero)

Il tutto all’insegna della cultura e delle sonorità celtiche.

L’inaugurazione del Festival è prevista giovedì 15 settembre con una serata speciale, dalle 21:30 porte aperte e tutti in pista con i Keltaholics. La serata sarà a ingresso libero, per dare la possibilità a tutti gli amici di partecipare alla grande festa a ballo, proprio come in un vero Fest-noz celtico, un momento magico per cantare e ballare insieme.

L’evento sarà preceduto dall’inaugurazione della mostra fotografica, dall’apertura del mercato artigianale e da una cena, su prenotazione, dedicata ai piatti tipici dell’Isola di Smeraldo con accompagnamento musicale irlandese.

