Sabato 3 settembre alle 20,30 presso il Kill Joy Summer Festival si terrà un grande appuntamento con i Via Tagliamento, la tribute band di Renato Zero. Sarà un evento di beneficenza i cui fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla.

Il costo del biglietto è di 25 euro per la cena e lo spettacolo. Di questi 12 euro andranno ad AISM per la ricerca sulla sclerosi multipla e all’associazione Donatori Nati Lazio.

I Via Tagliamento, Tribute Band di Renato Zero, nascono con l’obiettivo di divulgare le opere del Maestro, grande poeta e uno show-man. Un concerto dei Via Tagliamento è un viaggio all’interno di ricordi, una vera e propria alchimia di emozioni che bisogna vivere davvero. Un’emozione davvero entusiasmante sulle note di Renato Zero, dove il pubblico diventa protagonista e non un semplice spettatore.

La serata è stata voluta e organizzata da Catia in memoria di sua figlia Veronica, ragazza a cui era stata diagnosticata la sclerosi multipla. Catia si attiva con campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla.

I fondi raccolti con lo spettacolo andranno a sostenere l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione, che finanzierà il progetto della ricercatrice Francesca De Vito, dedicato a studiare i microRNA liquorali come potenziali marcatori biologici della progressione di malattia nella Sclerosi Multipla. “Si tratta di una ricerca innovativa che consiste nel rilevare i microRNA nel liquido cerebrospinale delle persone con SM e cercare di identificarne le diverse relazioni con la neuroinfiammazione, la neurodegenerazione e la demielinizzazione, per capire come possano funzionare da “cartelli stradali” che ci segnalino il decorso della malattia e ci forniscano anche indicazioni per individuare terapie più personalizzate“, spiega la ricercatrice.

Per volere della sostenitrice è stata aperta anche una pagina www.aism.it/veronica dove ognuno può donare, in cui si fa riferimento alla borsa di ricerca di FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla) da sostenere.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia