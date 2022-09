Sarà disponibile da venerdì 9 settembre LA STESSA PARTE DELLA LUNA, il nuovo singolo di EMMA NOLDE. Il brano, scritto e prodotto dalla stessa Emma Nolde e Francesco Motta, è in uscita per Woodworm/Capitol Records Italy su tutte le piattaforme digitali. È già attivo il presave al link: https://Capitol.lnk.to/LSPDL

LA STESSA PARTE DELLA LUNA segue la pubblicazione di RESPIRO, primo singolo uscito a giugno 2022. Entrambi i brani sono contenuti nel nuovo lavoro discografico, frutto del lungo lavoro in studio dell’artista, con Francesco Motta alla produzione.

“La Stessa Parte Della Luna è uno dei brani più importanti che abbia mai scritto, non tanto per il disco o per la canzone nella sua forma, è importante perché ha avuto un ruolo, mi ha aiutato come può aiutarti una persona o un farmaco. Essere lontani fisicamente da qualcuno che amiamo costringe a vedere le cose da un altro punto di vista. O abbassi gli occhi o li alzi. Io li ho alzati e mi sono resa conto che anche quando tutto è diverso, quando non c’è più contatto perché si è dall’altra parte del mondo, anche quando una storia finisce c’è sempre una cosa che vediamo uguale. E così mi ha confortato pensare che un giorno avrebbe alzato anche lei gli occhi al cielo e avrebbe visto la stessa identica cosa che stavo vedendo, come se stessimo assistendo a uno spettacolo in un teatro grande come un continente e ci fossero state assegnate due sedie distanti. Lo spettacolo è lo stesso, la protagonista è sempre la luna. Così mi sono sentita vicina”.

Un nuovo ciclo artistico, che segue Toccaterra, primo disco di EMMA NOLDE, acclamato da pubblico e critica, seguito da un’instancabile attività live che ha portato Emma sui palchi di tutta Italia. Anche l’estate 2022 è stata per la cantautrice un momento di incontro con il proprio pubblico, con LA STESSA ALTEZZA TOUR, un live potente ed emotivo, dove i fan hanno già potuto ascoltare delle anticipazioni del nuovo disco. Questi i prossimi live che chiuderanno il tour:

4 settembre 2022 @ CIRCOLO MAGNOLIA SEGRATE @ LE NOTTI DELLA LOCUSTA (MI)

9 settembre 2022 @LA MIA GENERAZIONE FEST ANCONA

10 settembre 2022 @ STORIE PARALLELE SALANDRA (MT)

23 settembre 2022 @ JUMP ERLUX FESTIAL FORLI

