“Squali”, il nuovo singolo di Carrese feat. Gemello

Uscirà l’8 settembre “Squali” (The Orchard / Rumore di Zona), il nuovo singolo di CARRESE feat. Gemello.

Il brano anticipa la pubblicazione di “Valvola”, il primo EP della cantautrice e finalista di The Voice of Italy, in uscita il 16 settembre.

«Ero sul fondo e ho scritto un pezzo che andasse a fondo nel mio dolore – racconta CARRESE – “Squali” è un pezzo che si racconta da solo, un brano a cui mi sono “aggrappata” quando sentivo di non avere più le forze per galleggiare».

Il nuovo progetto della cantautrice è frutto, infatti, di un percorso fisicamente e psicologicamente complesso: i brani sono nati da una convalescenza a seguito di un’operazione al cuore, in cui è stata sostituita una valvola. Da qui il titolo dell’EP, che vede alla produzione Marta Venturini, Cristiana Dalla Vecchia e Francesco Fioravanti.

«“Valvola” è il mio primo EP, che non poteva avere un nome più bello di questo. Ho sempre inteso la musica come una forza prorompente, come il convergere di emozioni e sensazioni diverse che determina la rottura di ogni valvola di sicurezza, di ogni atto di prudenza – dichiara CARRESE – Il progetto ha preso forma proprio durante la mia convalescenza dopo un’operazione al cuore, in cui mi è stata sostituita una valvola, ed è così che questo nome ha assunto un significato importantissimo che volevo abbracciasse le mie canzoni».

Di seguito la tracklist di “Valvola”: “Sud America”, “Radici”, “Stare bene”, “Fragole”, “Fuori contesto”, “Freud”, “Squali” feat. Gemello.

https://www.instagram.com/_carrese_/

https://bit.ly/3wnBLlc

https://spoti.fi/3wniTD0

