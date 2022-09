Si ritorna in presenza e FUJIFILM si appresta a lanciare un Roadshow fotografico itinerante con il coinvolgimento e supporto dei migliori punti vendita cine-foto.

Da settembre FUJIFILM invita gli appassionati e professionisti ad esplorare tutta l’offerta proponendo un Roadshow fotografico itinerante. Tramite il coinvolgimento ed il supporto dei migliori punti vendita cine-foto, il Roadshow permetterà di raccontare e far conoscere, far apprezzare, far provare le novità della Serie X e gamma GFX, ossia l’opportunità di esplorare tutta la tecnologia e la qualità fotografica e video di FUJIFILM.

Il Roadshow vedrà FUJIFILM spostarsi da metà settembre a metà dicembre 2022 di città in città, dal Nord al Sud Italia, facendo tappa nei più apprezzati punti vendita cine-foto. Gratuito e aperto al pubblico, il Roadshow prevede numerosi appuntamenti, organizzati in incontri, dedicati alla Serie X e al sistema GFX.

Il Roadshow sarà un’occasione per lasciarsi ispirare, ma non solo. Ci si potrà cimentare su set creati ad hoc, anche dinamici, in cui sperimentare tecniche e raccogliere suggerimenti. Non mancheranno inoltre i consigli sulle migliori modalità di utilizzo e l’opportunità di provare fotocamere ed obiettivi. Uno staff di professionisti Fujifilm sarà presente e disponibile a far provare i prodotti e farne conoscere le peculiarità, rispondendo allo stesso tempo a tutte le domande sui due sistemi.

La Serie X e la gamma GFX si contraddistinguono per semplicità di utilizzo, grandi prestazioni, innovazione tecnologica e design accurato, segnando una vera trasformazione e rivoluzione nell’approccio alla tecnica e alle tendenze fotografiche e video.

Per conoscere il programma completo del Roadshow, le date, le città e i punti vendita coinvolti è possibile visitare il sito https://explore.fujifilm.it/roadshow

