Intrattenimento a Milano: il wincity Milano Diaz

Sisal Wincity, un’idea di intrattenimento lanciata definitivamente nel 2010, si è rivelata essere certamente una formula vincente, poiché in grado di coniugare il gioco alla socializzazione. Wincity, a pochi passi dal Duomo di Milano, che ora è alla ricerca di un nuovo sponsor dopo il contratto di sponsorizzazione delle aiuole, anche secondo quanto riportato da diverse recensioni sul web, è un luogo piacevole nel quale poter trascorrere una serata in compagnia. Il gradimento del pubblico è dato dal fatto che ad oggi vengono apprezzati sempre di più gli spazi adibiti a molteplici attività. A tal proposito, Sisal Wincity è una vera e propria garanzia. Nelle varie sale è possibile giocare, bere, mangiare o assistere a performance ed eventi svolti in totale sicurezza. Infatti, si tratta di una location sicura e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, anche per questo motivo risulta essere l’ideale per molti ragazzi e non solo.

Infatti, la possibilità di scegliere tante attività diverse attira clienti con interessi differenti tra di loro. Tra queste, vi sono diversi giochi, a partire dalle macchinette fisiche piú all’avanguardia del momento dal punto di vista tecnologico. Non è un caso che queste ultime, dunque, siano le medesime trovabili sui portali online, che per giocare richiedono di utilizzare alcuni codici bonus casinó per utenti già registrati, tra cui proprio quello Sisal. Una novità assoluta in Europa. Ormai dalla sua inaugurazione sono passati ben dieci anni e il progetto del Wincity Milano Diaz continua a seguire lo sviluppo tecnologico e l’esperienza digitale. L’attività, infatti, era stata interrotta per dei lavori di modernizzazione che una volta ultimati hanno svelato una lunga serie di innovazioni entusiasmanti.

Le principali caratteristiche

Tra le novità principali rientra sicuramente il Wincity Oniric Wall system, che ricopre più di 50 metri di parete con un led semitrasparente in grado di trascinare i clienti negli scenari più affascinanti e remoti del mondo. Non è da meno il Tunable light system, che cambia la qualità della luce a seconda dell’ambientazione e del momento della giornata. Questo accade grazie ad un coordinamento preciso con il sistema audio e video dello store. L’introduzione del WOW system, il primo nel mondo, conferma il fatto che si tratta dell’unico store in grado di offrire al cliente un’esperienza a 360 gradi e con un elevatissimo livello tecnologico. I terminali di gioco, infatti, sono tutti provvisti di schermi touch screen ad alta definizione. I giochi delle videolottery, inoltre, possono portare a vincere jackpot nazionali dal valore massimo di 500mila euro e jackpot di sala dal valore massimo di 100mila euro. Per quanto riguarda i cabinet e le offerte da gioco, le sale Wincity offrono all’utenza il miglior prodotto disponibile sul mercato. Caratteristiche principali dei cabinet sono soprattutto la funzionalità, la comodità per il giocatore e la facilità di manutenzione.

I giochi disponibili in rete non sono da meno, soprattutto considerando il fatto che vengono creati dai produttori più importanti e performanti in circolazione. Sotto questo punto di vista, infatti, non mancano mai le novità e le curiosità da proporre ai clienti. Grazie a degli accordi con le migliori software house del settore, la Sisal Wincity propone una serie di titoli in esclusiva. Questi ultimi, infatti, sono direttamente omologati e distribuiti dalla ACME. Anche nella sezione dedicata alle scommesse si può trovare un ottimo palinsesto. Per quanto concerne le virtual, ogni giorno ad ogni ora viene presentato un evento sportivo simulato e un’ampia scelta di discipline su cui puntare: calcio, corse di cani, corse di cavalli, ciclismo e automobilismo. L’ultima novità, inoltre, arriva con Football All Stars, il gioco che permette agli utenti di rivivere le emozioni più forti del campionato italiano degli ultimi 20 anni, a partire dalla stagione 2001/02 che tanto ha fatto parlare di sé per quanto accaduto il 5 maggio. Il tutto, in più, viene accompagnato dalle telecronache originali.

