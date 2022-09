La superstar inglese vincitrice di numerosi premi,YUNGBLUD, ha pubblicato il suo terzo album in studio, “YUNGBLUD”, disponibile via Locomotion/GEFFEN Records in tutto il globo.

Il nuovo album segna l’inizio di una nuova strabiliante Era per il cantante, dopo la pubblicazione dei singoli ‘The Funeral’, ‘Don’tFeel Like Feeling Sad Today’e‘Memoriesfeat.Willow’.

L’album ha già ottenuto l’ovazione della critica in tutto il mondo e arriva accompagnato dal videoclip dell’ultimo singolo “Tissues”.

Riguardo il video di “Tissues”, girato a Londra e diretto da Charlie Sarsfield, YUNGBLUD ha raccontato: “questa è una nuova Era per me. Volevo ballare, muovermi e volevo impersonificare nel video il vero significato della canzone. È felicità, euforia e lasciar andare”.

La traccia, dal ritmo infettivo, contiene un sample del brano “Close To Me” dei The Cure, utilizzato dopo aver ricevuto personalmente l’approvazione del frontman Robert Smith.

Raramente un artista ha avuto fin dall’inizio un impatto culturale così importante come YUNGBLUD, già assunto ad icona rock n’roll per la generazione Z. La sua musica si batte in difesa dei più deboli, dei freak e di chi viene posto ai margini della società, divenendo capace di conquistate legioni di fan in tutto il globo.

L’artista, che si è esibito in concerti sold-out in tutto il mondo, ha ricevuto gli elogi di leggende del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e DaveGrohl.

YUNGBLUD farà tappa con il suo nuovo tour globale anche in Italia con un concerto venerdì 10 marzo 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

YUNGBLUD è disponibile ovunque ora

