Grandi prese e grandi volumi per Nicolò Sartirana della Climbers Triuzzo e Savina Nicelli della Macaco Piacenza, i due climbers vincitori a Bergamo dell’ultima prova stagionale di Coppa Italia Lead. Venti gli atleti protagonisti di una finale senza top raggiunti, su delle vie di difficile interpretazione; tanti gli applausi andati ai due scalatori che meglio si sono comportati sulle pareti orobiche.

Per tutti magnesite, incastri, sbandierate, movimenti dinamici e ancora spallate, tallonaggi, e grande energia nelle parti strapiombanti. Il pomeriggio trascorso all’Orobia Climbing di Curno ha visto conquistare il podio seniores femminile ad Ilaria Maria Scolaris della Sasp Torino e a Vanessa Kofler (Avs Passeir), mentre nel maschile sono d’argento Giovanni Placci e di bronzo Giorgio Tomatis.

Savina Nicelli appena giù dal podio esulta: “Sono contentissima, avrei certo preferito toppare, ma è stata una bella lotta. Ero in forma, gara bella, mi sono divertita e ho saputo leggere al meglio la via”.

Gli fa eco l’altro campione di giornata Nicolò Sartirana. “La via della finale era fantastica, giusta per il mio stile boulderoso. Una vittoria inaspettata, ma dopo essere partito teso mi sono sciolto nel finale e sono felicissimo”

A premiare la specialità regina dell’arrampicata sportiva c’era anche il presidente federale Davide Battistella, che ha esaltato in questa lunga stagione l’impegno di tutte le componenti tecniche. “Stiamo facendo un lavoro incessante ed encomiabile. Direi ben riuscito, siamo felici dell’attività, e dei giovani che sono il nostro futuro. Dopo Parigi ci sarà anche Los Angeles. È stata una Coppa Italia intensa, che ha dato delle indicazioni per preparare la strada a gare internazionali. Fondamentale è stato il lavoro dei tracciatori, per disegnare itinerari particolari, che siano anche allenanti per le competizioni internazionali e preparare i nostri a quegli scenari più difficili”.

Maglie rosse Passeir sul podio delle migliori società di giornata, davanti al Centro Sportivo Esercito ed al Triuzzo.

Dopo le tre precedenti tappe di Pero, Arco di Trento e Reggio Emilia, a Curno si è definita la classifica di Coppa Italia assoluta. Dietro alla leader indiscussa Alessia Mabboni (Crazy Center Prato), oggi a riposo, ma sempre prima nelle tre gare precedenti, si piazza Ilaria Scolaris, che conta in totale 240 punti, frutto dei tre argenti conquistati. Savina Nicelli con 235 punti nei suoi tre migliori piazzamenti su quattro prove è terza.

Nella classifica assoluta maschile sul terzo gradino del podio finisce Giorgio Tomatis (Esercito), argento per Paolo Sterni (Gravità Zero). Ad aggiudicarsi la Coppa Italia assoluta, grazie alla sua costanza nei piazzamenti è Giovanni Placci (Carchidio Strocchi Faenza), una vittoria e due piazzamenti il suo percorso in Coppa nel 2022.

Oggi in Indonesia a Giacarta occhi azzurri puntati fissi su Laura Rogora, impegnata in mattinata nella semifinale di Coppa del Mondo Lead, conquistata bene nelle qualifiche.

https://www.federclimb.it

https://orobiaclimbing.it

Altri articoli di Sport Vari su Dietro La Notizia