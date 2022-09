Sindaco Pedala! I sindaci italiani accettano la sfida

La mobilità sostenibile cresce in Italia e nel resto del mondo, una svolta green accelerata dalla pandemia di Covid-19 che sta cambiando in modo profondo il settore dell’automotive. I dati parlano chiaro: il 54% degli italiani ha scoperto nuove forme di mobilità che prima ignoravano, mentre il 53% auspica lo sviluppo di piste ciclabili. In questo scenario a sostegno di una mobilità sempre più green giunge alla seconda edizione l’iniziativa SINDACO PEDALA! – da un’idea di Sottosopra, Agenzia di Comunicazione Bike Friendly in collaborazione con l’Associazione Comuni Virtuosi, da quest’anno con il patrocinio di ERSAF – Regione Lombardia, Ente Regionale Per i Servizi Alle Agricolture e Alle Foreste.

I sindaci italiani accettano (di nuovo) la sfida. Torneranno in sella per promuovere la mobilità green sostenendo con determinazione e coraggio l’uso della bicicletta per proporre un modello urbano più sostenibile, vicino alla salute dei cittadini, alla qualità dell’aria e alla viabilità. Non c’è un colore politico. L’unica sfumatura cromatica presente in SINDACO PEDALA! è il verde, se per verde intendiamo tutto ciò che, in un modo o nell’altro, ha a che fare con il rispetto per l’ambiente. Novità della seconda edizione, la challenge sarà aperta anche agli Assessori! Ultima, ma non per importanza, la partecipazione dell’Assessore Labarile del Comune di Santeramo(BA).

Con il sostegno di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), CIAB (Club delle Imprese Amiche della Bicicletta), FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), FIAB Milano Ciclobby, Genitori Antismog, Legambici (Legambiente per la ciclabilità), SINDACO PEDALA! intende invitare i Sindaci e gli Assessori dei Comuni Virtuosi a provare in prima persona la trasformazione ciclabile che essi stessi stanno promuovendo nei borghi, nei paesi e nelle città che amministrano. E per farlo lancia una vera e propria sfida, che richiama alla mente immagini da grande schermo in cui un noto primo cittadino dai grandi baffi si spostava in sella alla sua fedele due ruote, ingaggiando saltuariamente epiche gare con l’altrettanto famoso parroco.

COME FUNZIONA?

1. Ogni Sindacǝ può accettare la sfida contattando Comuni Virtuosi e pianificare la sua settimana di challenge in bicicletta.

2. Il Sindacǝ sceglie 3 obiettivi su cui vuole mettersi in gioco in quella settimana, ad esempio bike-to-work, bike-to-school o altro.

3. I Sindacз raccontano la loro esperienza con foto e video sui social e sul sito del Comune usando l’hashtag #sindacopedala .

4. Al termine dell’esperienza il Sindacǝ lancia la sfida a un altrǝ Sindacǝ e come in una staffetta passa il testimone. Ora tocca a lui o lei salire in sella!

OBIETTIVI A SCELTA

– Testare una corsia ciclabile che ha realizzato

– Recarsi al lavoro (bike-to-work)

– Provare un percorso casa-scuola con i bambini

– Pedonalizzare le aree scolastiche negli orari di entrata/uscita

