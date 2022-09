How to spend It: speciale moda e alta gioielleria

Un numero dedicato alla moda e all’alta gioielleria, con importanti interviste per grandi ritratti femminili, quello in uscita il 16 settembre, in edicola con Il Sole 24 ore.

Per la moda il nodo della questione è la cravatta, che torna centrale nel guardaroba femminile e va oltre la convenzione, la provocazione e il genere. La tendenza degli abiti di stagione è fluida, un bilanciamento di forze e movimento per un dinamismo che rivisita i codici business ed esprime sicurezza attraverso l’energia. Lo stile riflette scelte senza ripensamenti, scelte assertive e decise.

Per il mondo dell’ haute joaillerie, How to spend it sceglie alcune delle donne più interessanti nel mondo del lusso:

da Parigi l’intervista one to one con Jacqueline Karachi-Langane, the Creative Director Of Cartier, la donna leader di un team di creativi internazionali che sviluppano a mano, a partire dalle pietre che lei sceglie ed acquista, l’alta gioielleria del brand; da Roma il dialogo a due fra Lucia Silvestri e Laura Burdese, il potente e inventivo duo di casa Bulgari e sempre da Roma l’ intervista a Delfina Delettrez, quarta generazione della famiglia Fendi, designer e imprenditrice che indossa, solo per How To Spend It in esclusiva, l’alta moda e l’alta gioielleria Fendi.

Spazio, come sempre nei numeri moda, anche all’arte e al collezionismo:

protagonisti dei servizi, personaggi importanti come l’antiquario-scrittore Marco Fabio Apolloni, terza generazione di una delle più conosciute gallerie romane e Mickey Riad che ci racconta la sua Venezia, in occasione della biennale Cinema 2022.

E sempre per l’arte, un’altra grande intervista al femminile, alla decana della fotografia:

Dorothy Bohm, 97 anni, la pioniera irrefrenabile che utilizza lo sguardo per spiegare la realtà, che ha ritratto lo spettro dei sentimenti, raccontato i cambiamenti sociali, scegliendo di catturare sempre anche nei luoghi più desolati, una scintilla di umanità e la figura umana. E ancora l’appuntamento con gli incontri di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Non mancano nel nuovo numero di How to spend It, i servizi cult del magazine come ad esempio i viaggi d’arte, i servizi di beauty, il su misura e il tecnonauta, la pagina delle ultime novità tecnologiche e la rubrica dedicata agli atelier.

