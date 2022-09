Da venerdì 16 settembre, è disponibile in digitale “Canzone 10” (https://bfan.link/lpom-canzone-10), il secondo singolo dei LITTLE PIECES OF MARMELADE tratto dal nuovo album “Ologenesi”, la cui uscita è prevista il 7 ottobre per Vertigo/Believe e prodotto da Manuel Agnelli.

«“Ruote e fango nel blues”: inizia così “Canzone 10”, un richiamo all’infanzia rievocato dall’immagine delle ruote della bicicletta che usavamo da bambini e che viene unito alla musica, che poi è la nostra vita. È come rievocare un rituale: andare nel fango e cadere nel blu. Nel blues. Continua poi “Non eri con noi nei nostri vecchi trip” è un po’ come volerci ricongiungere al percorso che abbiamo fatto per arrivare qui» commentano i LPOM.

Dopo il successo del tour estivo del 2021, che ha registrato ben 24 date sold out in giro per tutto lo stivale, i Little Pieces Of Marmelade tornano sui palchi dei più importanti club d’Italia per il loro primo tour invernale a partire dal 21 ottobre.

QUESTE LE DATE DEL TOUR:

21 ottobre, NEW AGE CLUB – Treviso

22 ottobre, MAMAMIA – Senigallia (AN)

23 ottobre, LOCOMOTIV CLUB – Bologna

3 novembre, HIROSHIMA MON AMOUR – Torino

4 novembre, VIPER THEATER – Firenze

5 novembre, LARGO VENUE – Roma

12 novembre, VIBRA CLUB – Modena

I biglietti sono disponibili in prevendita al seguente link: http://bit.ly/LPOM-Tour2022.

Il tour è prodotto da Kashmir.

