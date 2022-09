Dal 21 al 23 settembre nella sala Astra dell’ANTEO Palazzo del Cinema di MILANO inizia la 3ª edizione del VERTIGO FILM FEST, il primo festival milanese interamente dedicato ai cortometraggi.

Ogni sera proiezioni di cortometraggi italiani e internazionali con interventi di dibattito tra i registi e il pubblico.

Il Vertigo Film Fest è un’idea di Alberto Di Caro Scorsone, Margherita Piazza, Carlo Puoti e Luca Leone Silvestri, quattro studenti di cinema che, ispirandosi alle serate organizzate tra amici durante le quali proiettavano i loro progetti universitari, hanno deciso di dare il via alla manifestazione che quest’anno giunge alla sua terza edizione e che vede la partecipazione di registi provenienti da tutto il mondo.

«Il desiderio è quello di ricreare quell’alchimia che nasce tra amici nella serata al cinema non appena è terminata la visione di un film – raccontano gli organizzatori –. Poterne parlare, discuterne con gli altri in modo informale, poter esprimere la propria idea e confrontarsi non solo sul corto dal punto di vista tecnico, ma anche su tutte quelle tematiche portate avanti dalla narrazione».

La serata di venerdì 23 settembre sarà introdotta, alle ore 18.00, da un dibattito in lingua inglese moderato da Paola Ruggeri, tra i fondatori e responsabile della programmazione di corti, documentari e rassegne de Il Cinemino di Milano.

La serata del 23 settembre vedrà proclamare i cortometraggi vincitori di questa edizione, che in totale conta 250 opere in proiezione, votati da un gruppo di professionisti del settore. Si comincerà alle ore 18.00 con un dibattito in lingua inglese tra i fondatori e responsabili della programmazione dei corti e rassegne de Il Cinemino di Milano, il cinema di tendenza che proietta film d’autore internazionali.

Oltre a premiare il Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario e Miglior Animazione, sono previste menzioni speciali per regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia, scenografia, attore, attrice e colonna sonora.

Inoltre, nelle tre serate, tramite QR CODE, gli spettatori in sala potranno votare per decretare il cortometraggio vincitore del Premio del Pubblico.

“Luoghi e identità”, “Natura e desiderio” e “Lontani da sé” sono i temi delle tre serate.

Biglietti e gli abbonamenti sono disponibili al seguente link: https://www.vertigofilmfest. com/2_biglietti/. L’ingresso in sala è consentito anche dopo l’inizio delle proiezioni.

Il 24 settembre, ultimo appuntamento per concludere con spensieratezza e aggregazione questa manifestazione, con un aperitivo di fine festival aperto al pubblico all’ANARRES LIBRERIA-BISTROT (ore 19.30 – Via Pietro Crespi, 11, Milano)

