E’ il Teatro Martinitt, e come tale, si distingue da sempre per i format di presentazione sempre curiosi e divertenti, come dei veri Assaggi di stagione, invitanti e appetibili per evidenziare la ricca nuova carrellata di appuntamenti teatrali e cinematografici 22/23.

Il 12 settembre alle ore 21, l’autore e attore Marco Cavallaro, ha ideato uno spettacolo dal nome “TUTTO PUO’ SUCCEDERE”, per introdurre i partecipanti all’evento, chi e cosa sarà in programma al Martinitt dall’autunno in poi.

TUTTO PUO’ SUCCEDERE, all’Arena Est Milano (se il tempo non cambia**)

Biglietto di entrata solo 5 euro, con brindisi tutti insieme a fine spettacolo.

Necessaria la prenotazione: Tel. 02.36580010 – www.teatromartinitt.it

** In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro Martinitt, via Pitteri 58, Mi, esattamente accanto alla piazzetta dell’area Arena Est Milano.

