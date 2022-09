North of Loreto, side project di Bassi Maestro, presenta “Ti Pretendo XXX”: il nuovo singolo in collaborazione con Raf e Guè, già disponibile in presave e fuori su tutte le piattaforme da oggivenerdì 9 settembre, in uscita via Virgin Music LAS / Universal Music Italia.

Il nuovo singolo di North of Loreto “Ti pretendo XXX” nasce dall’idea di Bassi di rivisitare la hit italo pop di Raf di fine anni 80 in chiave moderna ed elettronica. Raf reinterpreta il pezzo con una formula fresh e attuale, mentre la strofa inedita di Guè viaggia alla perfezione sulle sonorità retrò della produzione infarcita di venature Electro Funk e Italo disco. Un vero tributo a un grande classico del passato.

Riguardo alla partecipazione di Raf e Guè, Bassi dice: “Questa collaborazione è un sogno nel cassetto che si avvera. Ho lavorato a quattro mani con Raf, uno degli artisti che mi ha ispirato maggiormente nel mio percorso musicale degli anni 80, rielaborando la sua “Ti pretendo” una canzone a cui sono molto legato. Guè, uno dei pochi rapper che stimo e ascolto in Italia, è a sua volta un fan di Raf e dell’originale; la sua strofa, diretta ma elegante, è stata la chiusura perfetta del cerchio. Sono molto fiero del risultato finale!”

