Domenica 18 settembre Al Teatro Elfo Puccini di Milano (Sala Bausch),alle ore 18.00 va in scena lo spettacolo “Camminatori della patente ubriaca “di Nicolò Sordo, classe 1992.

Il giovane scrittore e autore veneto torna sul palco con la lettura scenica di una storia reale di una famiglia scoppiata e disperata alla ricerca di una soluzione miracolosa.

Trama

Una famiglia di alcolisti cammina nella neve, in fila indiana. Sono in un paese di provincia in pieno inverno e Pupa, coi suoi figli Simon e Teschio, percorrono una strada che avrebbero fatto in macchina se non fosse che ai tre, è stata ritirata la patente di guida. La loro continua dislocazione avviene per raggiungere un bar dopo l’altro. Nella loro ripetitiva camminata, da un bar all’altro, aspettano il ritorno del padre di Simon e Teschio , un artigiano delle casse da morto, che è andato all’estero con la scusa del lavoro e non è più tornato.

Appuntamenti

Il 27 settembre lo scrittore parteciperà alla finale di “Scritture del Lago 2022” con il suo libro “Col Angeles”, presente tra i candidati per il premio speciale come “Giovani Autori”.

Dal 29 settembre a domenica 2 ottobre, per il Fringe Festival Milano OFF, lo scrittore porta in scena con Marina Romondia “I Don’t wanna forget” Una storia ordinaria di una ragazza che sceglie di non dimenticare più nulla, e fotografa, fotografa senza sosta ogni attimo della sua vita. Nancy Goldin nelle sue foto ci regala attimi quotidiani, visi che ha amato, momenti sgranati, sovraesposti, catturati per ricreare un album di ricordi. I suoi. Ma sono davvero solo i suoi? In scena un gran numero di scatoloni. Due attori che cercano di trovare nelle scatole di quella vita quello che appartiene anche alla loro.

Un tentativo di raccontare la storia della Goldin , che è un’ artista e attivista piuttosto influente nell’ambito dell’arte della fotografia e molto impegnata per la lotta dei diritti umani, particolarmente quelli della comunità LGBTQ.

19 e 20 ottobre, per il Roma Europa Festival 2022, sarà in scena con:

“Ok Boomer, anche io sono uno stronzo”.

