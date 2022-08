Ancora immerso nell’incredibile successo del suo album di debutto, Rave & Roses, il pioniere e giovane star dell’afrorave Rema pubblica una nuova versione della sua hit “Calm Down”, con la partecipazione dell’icona pop mondiale Selena Gomez, attualmente nominata ai Grammy e agli Emmy: “Calm Down (con Selena Gomez)” accompagnata da un lyric video.

Dal giorno della sua release, Rave & Roses ha raggiunto la posizione n. 1 in oltre sedici Paesi, è attualmente al #1 di Shazam Italia, è entrato nella Top 10 della classifica World Music di Billboard, nella Top 10 delle classifiche di Apple Music e Shazam a una settimana dall’uscita ed è entrato nella storia come l’album Afrobeats di debutto con la più alta classifica in Nigeria.

Rave & Roses si articola su 16 tracce e racchiude al suo interno una selezione di artisti internazionali, tra cui il cantante statunitense Chris Brown, 6LACK, il rapper britannico AJ Tracey e la cantante francese Yseult. Coniando un nuovo sottogenere chiamato Afrorave, Rave & Roses è un masterpiece del suo genere e della sua musicalità, in cui Rema si apre e ci lascia esplorare il suo particolare e meraviglioso universo.

Rema è attualmente impegnato in un importante tour negli Stati Uniti, che comprende diverse tappe sold out a Los Angeles e due serate all’Irving Plaza di New York, dopo le esibizioni ai festival britannici Strawberries & Cream e Wireless di quest’estate.

Fin dal suo debutto, Rema ha rivoluzionato completamente le carte in gioco, diventando rapidamente uno dei nomi più importanti e riconosciuti a livello internazionale della nuova ondata di star dell’Afrobeats. Il giovane pioniere si distingue per la sua capacità di spaziare tra le varie influenze, citando la musica africana, indiana e araba come parte integrante del suo sound.

Con la firma di artisti e figure del calibro di Timberland, Barack Obama, Rihanna, Drake, Skepta e FKA Twigs, Rema ha dato il suo tocco personale a tutto ciò che ha creato e il suo album di debutto ha dimostrato di essere degno di tutto il clamore che lo circonda.

Instagram | Twitter | Spotify

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia