È uscito in digitale “BRUTALISM”, il nuovo singolo del pioniere della musica elettronica JEAN-MICHEL JARRE, primo brano estratto da “OXYMORE”, il suo 22° album in studio in uscita il 21 ottobre (Sony Music).

L’album, tra i suoi progetti più ambiziosi, è già disponibile in pre-order e sarà pubblicato in formato CD, doppio vinile e digitale in stereo, audio binaurale e Dolby Atmos. La versione fisica sarà accompagnata da un codice per accedere al master binaurale di altissima qualità, come ideato da Jean-Michel Jarre durante la produzione dell’album.

“BRUTALISM” è un brano techno particolarmente intenso e travolgente, perfetto per le atmosfere del Berghain, l’iconico club berlinese tempio della musica elettronica.

«È sicuramente un brano forte – spiega Jarre – volevo creare un’atmosfera apocalittica, come fosse una specie di big bang della techno berlinese degli inizi, quando esplose. Volevo creare quel tipo di sensazione, forse dovuta ai resti della guerra».

“OXYMORE” è un omaggio allo compositore francese Pierre Henry, scomparso pochi anni fa, con il quale Jarre voleva collaborare per “Electronica”, l’album che è stato nominato ai GRAMMY. Henry è stato una figura iconica della musica elettronica e classica, nonché uno dei mentori di Jarre al Groupe de Recherche Musical (GRM), dove ha studiato.

Dopo la sua morte, avvenuta nel 2017, la vedova di Henry ha fornito a Jarre alcune bozze dei materiali destinati a questa collaborazione.

“OXYMORE” è un viaggio musicale in cui le atmosfere di Pierre Henry interagiscono con il mondo di Jarre, tra suoni analogici e digitali.

Ogni singolo estratto dall’album sarà accompagnato da remix o rielaborazioni a cura di diversi artisti e produttori. “BRUTALISM” sarà rielaborato in collaborazione con Martin Gore e Deathpact ed entrambe le versioni usciranno entro la fine dell’anno.

