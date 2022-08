Pivio e Aldo De Scalzi – ospiti della serata finale del Premio Rota 2022 – dedicheranno al pubblico uno dei loro rarissimi live. Sarà un’ora di originale showcase in piazza della Torre a Bari, con Ginevra Nervi (voce e tastiere) e l’Effe Quartet (Silvia Zeverino, violino; Giada Cancelli, violino; Chavely Suarez, viola; Veronica Iannella, violoncello). Una formazione insolita che permetterà arrangiamenti inediti di alcuni dei brani più noti composti dal duo, da “Hamam” scritto per “Il bagno Turco” di Ferzan Ozpetek alla sigla di “Distretto di Polizia”, fino alla pluripremiata “Bang Bang” di “Ammore e malavita” dei Manetti Bros.

Tra le sorprese in programma, l’anteprima assoluta del nuovo tema di “Diabolik 2” e l’esecuzione del brano “La Scala di Satana”, nato per il celebre film omonimo di Benjamin Christensen (1929) in occasione di una proiezione con concerto dal vivo, al Noir in Festival del 2011.

Al termine della serata – che si aprirà alle 21 con un intervento musicale di Ginevra Nervi – i due compositori riceveranno il Premio Rota 2022, in presenza del Presidente della Regione Michele Emiliano, del Sindaco di Bari Antonio Decaro e dell’assessore alla cultura del comune di Bari Ines Pierucci. Tra i premiati, i giovani Mattia Vlad Morleo, Giancane (autore della colonna sonora di “Strappare lungo i bordi” di Zerocalcare) e la stessa Ginevra, compositrice, cantautrice e producer di musica elettronica: una delle poche donne che compongono per il cinema.

Pivio e Aldo De Scalzi

