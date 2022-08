«Da quando le élite hanno inventato la parola populismo si è capito che a loro questo popolo, in fondo, fa un po’ schifo». Così Luciano Canfora, filologo, storico e saggista, commenta questo avvio di campagna elettorale in una lunga intervista a FQ MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 13 agosto. E aggiunge: «Oggi il Pd è forse il partito che più rappresenta il concetto di élite con la puzza sotto il naso. Incarnano alla perfezione il distacco della politica dalla plebe. All’interno del partito c’è una parte più progressista – mi vengono in mente Andrea Orlando e Peppe Provenzano – ma quando azzardano a parlare di sociale o indicano la via di un’alleanza coi 5 Stelle sono guardati come reprobi».

Le élite denigrano chi si è opposto a Draghi, deridono i percettori dei sussidi, disprezzano il Parlamento. Si sono appropriate del linguaggio “cattivo” dei populisti?

«Questo paradosso esiste – dice Canfora. Non posso fare a meno di notare come i due leader di punta a cui guarda Enrico Letta verso il voto del 25 settembre siano quelli che forse si sono portati più avanti in quest’opera di deterioramento. Calenda ama polemizzare e questo lo rende brusco, talvolta con un linguaggio pesante. Recentemente gli hanno domandato qualcosa su Paola Taverna e lui ha risposto che non ne avrebbe parlato per ragioni di stomaco. Mi pare una volgarità ingiustificata. Quanto a Renzi, devo dire che da tempo si lascia andare a insulti da osteria.

Il principio per cui i giovani “devono soffrire” e il reddito di cittadinanza è “una vergogna” ha il suo copyright».

I temi del riformismo sociale sono strumentalmente presentati come estremisti, continua Canfora. «In Germania hanno approvato una legge per il salario minimo a 12 euro l’ora, notizia che qui è stata nascosta dai principali quotidiani. Eppure la scelta mi sembra chiara: o te ne infischi dei poveri, dici loro che si devono arrangiare e accetti un sistema come quello degli Usa in cui puoi ritrovarti in grande difficoltà da un momento all’altro, oppure devi trovare degli aiuti». E nella discussione sulla guerra in Ucraina «siamo arrivati alla caccia alle streghe».

Quanto a Draghi e alla fine della sua esperienza, l’ex presidente della Bce «gestiva un castello di carte che è andato avanti per un po’, anche prendendosi alcuni meriti del governo precedente, ma poi i nodi sono venuti al pettine. E Draghi ha dimostrato di non essere capace di mediare: sarà un bravo economista, ma è un pessimo politico».

Secondo Canfora, «da quando le élite hanno iniziato a parlare di populismo mi è parso chiaro che in fondo a loro questo popolo fa un po’ schifo. In Italia abbiamo milioni di poveri che non hanno rappresentanza. Lo dico senza entusiasmo nel cuore, ma soltanto la Cgil e gli altri sindacati coprono in parte il bisogno di questa parte di popolazione di avere qualcuno che ne raccolga la voce. Ma è una surroga rispetto al dovere dei partiti».

