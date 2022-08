È online il videoclip ufficiale di “Flor de luna” (Vinians Prod Srl – distribuzione Ada Music Italy), il nuovo singolo di TOMMASO STANZANI, giovane e poliedrico artista bolognese, ballerino, cantante e attore, noto per aver partecipato ad Amici 20.

Il video è stato girato a Genova da Simone Ranieri, con la direzione artistica e le coreografie di Matteo Addino di Naima Accademy. Il messaggio del video è trasmettere energia, passione, divertimento e buoni sentimenti; gli ingredienti perfetti per vivere un’estate indimenticabile.

Il videoclip è disponibile al seguente link: https://youtu.be/1983-MyGCtw.

“Flor de luna” è una bachata latin pop scritta dallo stesso Tommaso Stanzani con Mattia Cino Cerri (producer multiplatino, che ha anche prodotto il brano), Alex Brognara (firma che ha collaborato con i più importanti nomi della scena latina internazionale), Zo Vivaldi e Hank (autori in ascesa della nuova scena pop italiana).

«“Flor de Luna” è quell’oasi felice che trovi in un solo sguardo, dove puoi ricavare quello spazio senza tempo in cui puoi perderti nell’amore che sboccia come un fiore delicato sotto la luna – racconta Tommaso Stanzani – Una musica sensuale che ti riporta alla voglia di quei baci salati, come la magia di un’emozione che si ripete all’infinito».

www.instagram.com/tommasostanzani –

www.tiktok.com/@tommasostanzani –

https://bit.ly/3J7ufjH –

https://spoti.fi/3b6UOsE

Altri articoli di musica su Dietro La Notizia