Arriva in anteprima estiva nelle più suggestive arene d’Italia “TUESDAY CLUB – Il talismano della felicità”, la nuova commedia sentimentale distribuita da Wanted Cinema e in uscita nelle sale italiane dal 22 settembre.

L’elenco delle proiezioni, in continuo aggiornamento, è consultabile su http://wantedcinema.eu/movies/tuesday-club-il-talismano-della-felicita/.

Karen (Marie Richardson) è una donna di mezza età con una famiglia felice e una bella casa, ma quando alla festa del 40° anniversario di matrimonio scopre il tradimento del marito Sten (Björn Kjellman) tutto cambia segno.

Dopo una vita trascorsa a prendersi cura dei figli e del consorte, decide che è tempo di darsi una seconda possibilità: con l’aiuto delle amiche e seguendo la sua passione per la cucina, troverà un nuovo equilibrio, senza compromettere gli affetti familiari.

Un film che crea buonumore attorno ad una vicenda di ripartenza e riscatto dopo una crisi sentimentale. Una storia che fa riflettere e divertire.

Con il suo fortunato esordio alla regia, la sceneggiatrice Annika Appelin (“Il sospetto”) firma una deliziosa commedia in cui la ricerca del piacere, in amore come a tavola, muove il racconto con divertenti colpi di scena e una non banale analisi psicologica dei sentimenti umani.

Un cast di ottimi attori con Marie Richardson (“Daybreak”; “Evil”; “Eyes Wide Shut”) e Peter Storemare (“Fargo”; “Minority Report”) rende la vicenda magica e realistica ad un tempo, per un film adatto a tutta la famiglia.

Wanted è una casa di distribuzione dedicata al cinema indipendente di qualità, per definizione “ricercato”: selezioniamo solo documentari capaci di far riflettere ed emozionare o storie di finzione legate alla realtà e con temi forti e importanti. Nuovi linguaggi, nuovi autori, nuove suggestioni narrative, per il pubblico più attento ed esigente che vuole ritrovare ad ogni visione la grande magia del cinema.

http://wantedcinema.eu/ – www.instagram.com/wantedcinema/

Altri articoli di Cinema su Dietro La Notizia