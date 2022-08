In attesa di MILANO HAPPY JAZZ FEST, il primo festival in Italia dedicato alle origini del jazz previsto dal 15 al 18 settembre, SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano) propone anche questa settimana nuovi appuntamenti all’insegna della musica dal vivo, della buona cucina, del sano divertimento e, finalmente, del ballo.

Questi gli appuntamenti della settimana:

Martedì 30 agosto appuntamento settimanale in versione agostana con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” con ospiti a sorpresa (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30).

Mercoledì 31 agosto il concerto tutto soul del Georgia Ciavatta Soul 4et (Giorgia Ciavatta – voce, Renato Podestà – chitarra, Alex Carreri – basso elettrico, Roberto Lupo – batteria), un viaggio musicale fatto di armonie e ritmi jazz, durante il quale verrà reso omaggio ad alcune delle grandi voci del genere, come Aretha Franklin, Carole King, Erykah Badu, Koko Taylor e Fairport Convention.

Giovedì 1 settembre l’appuntamento “Barbera & Champagne” con On Menestrell Del Di’ D’incoeu, spettacolo dagli ironici e pungenti quadretti di vita quotidiana resi noti al pubblico da “cantastorie” come Nanni Svampa alle filastrocche ingenue e candidamente “stupide” di Walter Valdi, passando per la satira sociale di Enzo Jannacci, per finire alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini che esegue, tra l’altro, brani tratti dal suo ultimo cd “Imparare dal tacchino”. Questo spettacolo, in particolare, è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese.

Venerdì 2 settembre ritornano sul palco dello Spirit de Milan per la serata “Bandiera Gialla” le Dance Angels, con un repertorio interamente improntato sulla musica dance anni ‘70 e ’80 e accompagnato dalle coreografie delle 3 fantastiche front women. A seguire il Dj Set a colpi di hit senza tempo dell’eclettico e versatile MarianoRanoDj.

Sabato 3 settembre appuntamento da non perdere a ritmo di swing e lindy hop, questa volta al Castello Sforzesco: Spirit de Milan anche quest’anno è partner di On Dance, il festival della danza diretto dall’etoile Roberto Bolle. La serata avrà inizio alle 20.30 con una speciale open class, durante la quale anche i neofiti potranno muovere i primi passi insieme a Jenny De Notariis e a Simone Tancredi della Golden Swing. A seguire l’esibizione delle Whoopie Gals, team di ballerine che presenterà la coreografia in stile anni ‘20 con cui ha vinto, nel maggio 2021, la Savoy Cup, prestigiosa competizione internazionale che si svolge ogni anno a Montpellier, in Francia. Mister Dip sarà il Dj della serata, con una selezione di brani pensata per gli “happy feet” di tutti i ballerini, professionisti e non, che scenderanno in pista. L’ingresso è libero e garantito fino al raggiungimento della capienza massima di 500 persone. Dalle 23:30, da Castello Sforzesco ci si potrà spostare in Bovisa per proseguire le danze fino a notte fonda!

Domenica 4 settembre lo Spirit de Milan sarà aperto dalle 19.30. Per “Spirit in Blues”, alle 22 si esibirà Marcello Milanese con il nuovo “Like a leaf in a storm”, in uscita ufficialmente l’1 settembre. Per celebrare i 23 anni di carriera discografica, Marcello ha infatti realizzato un progetto indipendente ambizioso, che unisce grafica e musica: “Like a leaf in a storm” è un disco di 14 brani, ma anche un libro con più di 300 illustrazioni realizzate dallo stesso artista.

