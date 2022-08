Gli appuntamenti dal 23 al 28 agosto allo Spirit de Milan

In attesa di MILANO HAPPY JAZZ FEST, il primo festival in Italia dedicato alle origini del jazz previsto dal 15 al 18 settembre, SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano) anche quest’anno ad agosto è aperto per ferie!

Milano Happy Jazz Fest – realizzato grazie al sostegno del Comune di Milano nell’ambito del palinsesto culturale cittadino “Milano è Viva nei Quartieri”, progetto che mette al centro le diverse zone della città e porta su tutto il territorio la cultura e lo spettacolo dal vivo, grazie ai fondi del Ministero della Cultura – vedrà più di 90 tra i migliori musicisti provenienti da ogni parte del mondo alternarsi sui 4 palchi allestiti all’interno dello Spirit de Milan. Previsti anche concerti itineranti anche per le strade di Affori, Bovisa e Dergano. Tutte le info sul programma dei quattro giorni su www.milanohappyjazzfest.com e https://live.yesmilano.it.

Intanto, il locale meneghino dal gusto vintage quest’estate non si ferma e continua a proporre i suoi appuntamenti per gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues… e non solo!

Questo il calendario di agosto (https://spiritdemilan.it/calendario-agosto-2022/):

Martedì 23 agosto appuntamento settimanale in versione agostana con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi” con ospiti a sorpresa (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30).

Mercoledì 24 agosto serata speciale “CRISIBOLARIO, la canzopedia dei momenti difficili”, con Fabio KoRyu Calabrò (voce e ukulele) e Beppe Boron (sax e voce). Il duo di “matt-attori” propone una performance dedicata al tema della crisi, attorno al quale viene costruito un castello rutilante di parole, simpatia e musica.

Giovedì 25 agosto serata “Barbera & Champagne” con i The Cadregas, il cui repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

Venerdì 26 agosto appuntamento con Bandiera Gialla e la musica anni 60 e 70! Ad esibirsi ci saranno i Mary and the Quants, che spaziano dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

Sabato 27 agosto torna “Holy Swing Night” (direzione artistica di Mauro Porro), questa settimana con l’imperdibile concerto di Dani Milano and Her Italian Swing Keepers. La giovane cantante londinese (di origine italiane) Dani Milano, stella nascente dell’electro swing mondiale ma anche grande conoscitrice del repertorio dell’early jazz, allieterà l’abituale appuntamento danzante del sabato sera accompagnata da 4 giovani affermati e talentuosi jazzisti milanesi (Arturo Garra – clarinetto, Yuri Biscaro – chitarra, Jimmy Straniero – contrabbasso, Fabrizio Carriero – batteria).

Domenica 28 agosto all’insegna del travolgente Swing italiano e americano anni ’30 e ’40 con il concerto di Alice Camarella e Davide Facchini. Il Duo composto dalla voce evocativa di Anita Camarella e dall’eclettica chitarra di Davide Facchini propone uno spettacolo musicale irresistibile e affascinante dedicato a melodie e testi indimenticabili, un originale affresco di storia italiana, accompagnato da classici dello Swing americano.

