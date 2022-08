Il Comune di Milano si aggiudica anche il finanziamento di 4 milioni e 920mila euro per la demolizione della scuola dell’infanzia di via Reni 1 e la sua trasformazione in polo dell’infanzia con fondi PNRR.

La pubblicazione delle graduatorie da parte del Ministero dell’Istruzione conferma il finanziamento: tra le candidature arrivate da tutta Italia l’intervento proposto dal Comune di Milano ha ottenuto un ottimo punteggio ed è al vertice della graduatoria lombarda.

Il progetto prevede la demolizione dell’edificio prefabbricato di via Reni 1, che oggi ospita sei sezioni di scuola dell’infanzia per bambini da 3 a 6 anni, e la sua trasformazione in termini strutturali e di efficientamento energetico, che prevede un ampliamento dell’offerta educativa con la creazione di un ‘polo dell’infanzia 0-6’, quindi nido e scuola dell’infanzia.

Sull’attuale superficie coperta di circa 1.300 metri quadrati troverà posto una nuova struttura: il piano terra ospiterà il nuovo nido, per una trentina di piccoli da 0 a 3 anni, insieme alla scuola dell’infanzia che occuperà anche il primo piano, e per la quale saranno confermate sei sezioni.

Il finanziamento del polo dell’infanzia di via Reni 1 si aggiunge a quelli già confermati e ottenuti dal Comune di Milano nell’ambito delle altre linee di finanziamento del PNRR, per un totale di oltre 40 milioni di euro.

Sono già altre tre le scuole ammesse ai finanziamenti: l’edificio di viale Sarca 24 nel Municipio 9 (Bando nuove scuole del Ministero dell’Istruzione) con un finanziamento di oltre 10 milioni e 150mila euro per demolizione, bonifica e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado. Gli altri due finanziamenti si inseriscono nell’ampio progetto di rigenerazione urbana attraverso Piani Integrati che andrà ad interessare un’ampia zona a est di Milano nel Municipio 3 e prevede, tra le altre azioni, la costruzione del nuovo plesso scolastico di via Caduti in Missione di Pace nel quartiere Rubattino (finanziamento di 13 milioni e 500mila euro) e il rifacimento con risanamento conservativo del complesso che si affaccia su Rimembranze di Lambrate (oltre 18 milioni di euro).

Gli interventi finanziati dal PNRR dovranno essere terminati nel 2026.

