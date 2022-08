Bookolica: il Festival dei Lettori Creativi

Appuntamento di fine estate con letteratura, teatro, cinema e incontri per il festival BOOKOLICA in programma in Sardegna a Scano di Montiferro, il 30 agosto, per poi spostarsi a La Maddalena l’1-2-3 settembre, e infine per la chiusura il 4 settembre a Tempio Pausania. Il Festival, giunto alla sua V edizione, offre un cartellone ricchissimo che si snoda in tredici appuntamenti spaziando dalla crisi climatica al giornalismo d’inchiesta, dalla violenza di genere alla passione calcistica, tutti temi declinati attraverso i linguaggi della letteratura, del teatro, del cinema, dell’illustrazione e della fotografia, oltre ai tanti laboratori per i più piccolie altre iniziative dedicate al territorio.

Tra gli ospiti di Bookolika 2022 lo scrittore Walter Siti, l’inviata delle Iene Roberta Rei, l’illustratore Tanino Liberatore, il regista Matteo Fresi, la cantante e attrice Angela Baraldi, il regista teatrale Alessandro Serra, il giornalista Carlo Pizzigoni. Il giornalismo d’inchiesta è uno dei temi al centro di questa edizione grazie al contributo di Pablo Sole e del giornalista investigativo Diego Gandolfo che curano gli incontri con grandi ospiti come Sacha Biazzo (Fanpage), il fotoreporter Andrea Filigheddu e tanti altri. E poi ancora il film Il muto di Gallura con la proiezione e l’incontro con il regista Matteo Fresi, con Nicola Pannelli, Paolo Baldini e Riccardo Mura. In programma anche la sezione dedicata alla poesia araba, a cura di Valentina Balata, con l’autore Khaled Soleiman Al Nassiry moderato da Jolanda Guardi e con Ingannati il monologo teatrale di Nicola Pannelli, tratto dal libro Uomini sotto il sole di Ghassan Kanafani sulla storia di tre immigrati palestinesi clandestini; e infine con lo spazio dedicato agli esordienti con la presentazione di Amunì di Stefano Foglia.

Nella sezione letteraria, a cura di Jonny Costantino, non poteva mancare l’omaggio a Pier Paolo Pasolini, a 100 anni dalla nascita. Ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale la mostra fotografica di Andrea Filigheddu e i laboratori per bambini a cura di cargomilla.

«Il nostro viaggio di studio e di scoperta nasce dalla volontà di comprendere, tanto a livello culturale quanto personale e privato, una tematica così complessa che riguarda il nostro quotidiano» dichiara Fulvio Accogli, direttore artistico di Bookolica, «ogni cambiamento è preceduto da un momento di consapevolezza: Bookolica vuole essere quel momento, quell’occasione di riflessione e confronto comune che ci porta a riconoscere la brutalità interiorizzata per prendere coscienza di cosa ci appartiene e cosa ci è imposto da sovrastrutture esterne».

IL PROGRAMMA

Si consolida e si amplia, anche per questo anno, la collaborazione con Indip, l’unica testata giornalistica d’inchiesta indipendente sarda, a cui è affidata nella suggestiva Piazza San Nicolò, a Scano di Montiferro , l’apertura del festival il 30 agosto : dopo la performance del musicista Alessandro ‘alettrovski’ Trabace, alle 18:30 il panel Il Falò delle priorità a cura di Pablo Sole, direttore di Indip, in dialogo con i giornalisti Piero Loi e Giovanna Maria Fossati. Alle ore 20:00 A cena con l’autore con interventi letterari e musicali con gli ospiti del Festival e a seguire alle 21:30 la proiezione del documentario Chemical Bros. – i danni del fluoro” (2022) e l’incontro con l’autore, il giornalista d’inchiesta Massimiliano Mazzotta.

Il 1 settembre il Festival si sposta a La Maddalena in Piazza Rossa & Corso Garibaldi ; la giornata inizia alle ore 10:30 con Sulla terra leggeri, la prima delle azioni teatrali di Andrea Lucatelli, seguita alle ore 12:00 dal debutto de L’uomo nell’armadio spettacolo della compagnia LucidoSottile con Felice Montervino per la regia di Tiziana Troja e Michela Sale Musio, lo spettacolo è in replica il 2 settembre sempre alle ore 12:00 e il 3 settembre alle ore 18:00 e alle ore 22:00 . Piazza Ferracciu si riempie di musica alle ore 19:30 grazie a Paolo Baldini nel live concert NO DUB; alle ore 21.30 la proiezione del film Il muto di Gallura una storia di morte e di vita, di vendetta e di oblio, di amici e di nemici. Un mondo di forze sovrannaturali dove i corsi d’acqua marcano sovente il limite tra uomini e ombre, tra villaggi familiari e luoghi selvaggi, tra azione e allucinazione. La proiezione del film è preceduta alle 18.30 da In confidenza, il muto, l’incontro con i protagonisti del film: Matteo Fresi, Nicola Pannelli, Paolo Baldini e Riccardo Mura, a cura di Fulvio Accogli.

Il 2 settembre il festival entra nel vivo con un programma ricchissimo che comincia con l’azione teatrale di Andrea Lucatelli (S)parlare d’amore ( ore 10.30 Piazza Rossa & Corso Garibaldi ) e prosegue al Dehor Cafè di Corso Garibaldi alle ore 11:00 con la presentazione della raccolta di poesie di Stefano Foglia Amunì, a cura di Jonny Costantino. Alle ore 17 nello spazio Limina del Dehor Cafè Eleonora Savona presenta Brutta la storia di un corpo come tanti della scrittrice e giornalista Giulia Blasi per l’incontro Di corpi e confini.

La V edizione di Bookolica segna l’inizio di un lavoro di indagine plurieannale, e trova il suo incipit nel carteggio tra Albert Einstein e Sigmund Freud, in cui viene analizzata l’origine della violenza e le sue molteplici declinazioni. Da qui la volontà e l’urgenza di affrontare la figura di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita, per approfondirla da diverse angolature: cinema, letteratura, teatro e inchiesta. Il primo appuntamento dedicato a Pasolini è in programma alle ore 18:00 a Piazza Ferracciu con Pasolini: Verità E Visione incontro con Carla Benedetti e Giovanni Giovannetti a cura di Jonny Costantino, seguito alle ore 19:00 da Pasolini E Il Calcio a cura di Nicola Muscas, mentre alle ore 19:15 Alessandro De Rosa cura l’approfondimento su La Musica Nel Cinema Di Pasolini.

Alle ore 21:00 in Piazza Ferracciu lo spettacolo Ingannati la storia di tre emigranti palestinesi clandestini che, chiusi dentro un’autocisterna, cercano di attraversare il deserto per raggiungere il Kuwait e con esso una nuova vita. Lo spettacolo con Nicola Pannelli è tratto da Uomini sotto il sole scritto da Ghassan Kanafani nel 1961, uno dei più famosi romanzi della letteratura araba contemporanea.

Chiudono la giornata due incontri: alle ore 22:00 Guardiola:La rivoluzione permanente incontro sul mondo del calcio con i giornalisti Sabrina Uccello e Andrea De Benedetti a cura di Carlo Pizzigoni, alle ore 23:00 Roberta Rei (conduttrice de “Le Iene” e “Filorosso”) e Sacha Biazzo (autore di Fanpage e coordinatore del gruppo investigativo Backstairs) sono i protagonisti dell’incontro (a cura di Diego Gandolfo) L’inchiesta Salverà Il Mondo dedicato al delicato e prezioso lavoro del giornalismo d’inchiesta.

L’ultimo giorno a La Maddalena, il 3 settembre , comincia con il terzo appuntamento con Andrea Lucatelli, alle ore 10.30 tra Piazza Rossa e Corso Garibaldi con l’azione teatrale Musical. La mattina prosegue alle ore 11.30 in Corso Garibaldi presso Dehor Art Cafè con

Poesia Araba – Il Paese Del Martedì, incontro con Jolanda Guardi e l’autore Khaled Soliman Al Nassiry, a cura di Valentina Balata.

Il tema della fluidità di genere e dell’inclusione, di grande attualità, è al centro dell’incontro con il giornalista Andrea De Benedetti alle ore 17:00 al Dehor Art Cafè Così Non Schwa, a cura di Fulvio Accogli e Alessandro De Rosa, mentre alle 18.30 un nuovo appuntamento del ciclo, a cura di Carlo Pizzigoni, dedicato al pallone con Calcio Identità, incontro con Gianfelice Facchetti e Andrea Sini. Alle ore 21:00 lo scrittore Walter Siti e l’illustratore Tanino Liberatore sono al centro di Ai Confini Del Corpo E Della Morale originale omaggio a Paolini, cura l’incontro Jonny Costantino.

Si parla ancora di giornalismo d’inchiesta in Sardegna Mon Amour nello spazio Indip.it, l’incontro a cura di Pablo Sole e Diego Gandolfo ha come protagonisti Raffaele Angius, Giulio Rubino, Sacha Biazzo e Andrea Filigheddu. Gran finale della giornata con la voce di Daniela Pes, la cantante gallurese è in scena alle ore 23:00 sempre in Piazza Ferracciu.

Per l’ultima giornata BOOKOLICA si sposta a Tempio Pausania con l’inaugurazione del Murale Di Ericailcane & Bastardilla il 4 settembre alle ore 18:30 presso la RSA – Nucleo Hospice – Via Limbara . Alle ore 19:00 presso il Parco Grandi Bookolica in Musica con il concerto Dalla musica al testo con Angela Baraldi (voce) e Gionata Mirai (chitarra) seguito alle ore 20 Sono stato electro, concerto di VarLu (Luca Vargiu) e Alessandro ‘alettrovski’ Trabace e alle 21:30 da JAM & HOP, Jam session, selecta & open mic hip hop, chiude la kermesse il Dj Set di Futta & Don Malo + Dj Padrino (Isulana Familia) Hip Hop showcase.

Mostre e installazioni

«Nessuno vince in guerra e i segni che lascia resteranno per sempre in coloro che l’hanno vissuta, e i luoghi in cui è passata cambieranno per sempre»: la mostra fotografica del fotoreporter Andrea Filigheddu testimonia il fondamentale apporto del linguaggio artistico per comprendere la realtà che ci circonda.

Ad affiancare la mostra fotografica, ci sarà l’installazione sonora “Aestas” di Francesco Careddu, in arte Ak2deru: l’artista sarà in grado di sorprenderci con sonorità particolari, voci e rumori delle viscere della terra, trascinando chi ascolta in un’atmosfera in grado di far percepire sensazioni nuove e sconosciute.

Picciunè

Picciunè è la carezza che si fa parola, quel suono amorevole con cui ci si rivolge a chi si ama e si vuol proteggere, nella variante gallurese: ed è anche lo spazio dedicato all’infanzia, all’interno della quinta edizione di Bookolica.

Quest’anno Picciunè è affidato alle preziose mani dell’associazione Cargomilla, le tre giornate seguiranno tre tematiche principali: identità, educazione alle differenze, stereotipi di genere. L’obiettivo di questo percorso di laboratori è lavorare sul rapporto tra noi e l’alterità per educare all’empatia , al consenso, alle relazioni è fondamentale fin dalla primissima infanzia.

Carta Festival

Sin dalla sua prima edizione, nel 2018, l’intento di Bookolica è stato quello di fare rete con il territorio, con la comunità, attraverso l’arte e le sue molteplici espressioni. Nasce da qui un’altra grande novità di questa quinta edizione, la Carta Festival: i sostenitori di Bookolica, potranno sostenere attivamente il festival, con un contributo, e contemporaneamente usufruire di un piano di sconti e convenzioni con esercenti del territorio.

BOOKOLICA è organizzato dall’Associazione Culturale Bottega No-Made, con il sostegno di Regione Autonoma della Sardegna, Camera di commercio di Sassari nel programma Salude&Trigu, comuni di Scano di Montiferro e Tempio Pausania, con il patrocinio di Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena e sotto gli auspici di CEPELL (Centro per il libro e la lettura), in collaborazione con Aeroporto di Olbia, Acqua Smeraldina, Università di Firenze, Nati per leggere (Patto per la lettura nazionale) e Patto per la Lettura della città di Tempio Pausania e Banananda.

