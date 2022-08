Una donna di talento e diva del cinema, al centro del gossip di Hollywood e di Cinecittà: è Luisa Mattioli, nata a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Collezionò una lunga serie di successi cinematografici e fu protagonista di una delle storie d’amore più celebri di tutti i tempi, quella con il sette volte 007 Roger Moore.

Luisa Mattioli mosse i primi passi nel mondo del cinema negli anni Cinquanta, dopo essersi diplomata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Debuttò in “Napoli sole mio!” per poi fare la sua comparsa in “Presentimento” e in “La notte del grande assalto”. Fra i suoi ruoli di successo “Mia nonna poliziotto” del 1958, “I fratelli corsi” del 1961, “Un branco di vigliacchi” del 1962 e il famoso “Il ratto delle Sabine”, set in cui lavorò a stretto contatto con Roger Moore, il suo futuro marito.

La loro love story fu un vero e proprio richiamo per i paparazzi che assaltavano gli stabilimenti di Cinecittà per immortalarli mano nella mano. I due convolarono a nozze l’11 aprile 1969 a Londra, un matrimonio che durò ventiquattro anni e che diede alla luce tre figli: Deborah Maria Luisa, Geoffrey e Christian.

La sua esperienza da attrice si concluderà nel 1963 con “Bikini pericolosi” e nel 1993 si separò dall’attore di James Bond, anche se il divorzio venne ufficializzato solamente nel 2002. Un legame indissolubile, quello fra i due, che si riconciliarono poco prima della morte di lui, avvenuta nel 2017.

Una vita sotto i riflettori e una carriera dedicata al cinema, Luisa Mattioli restò per sempre il simbolo di libertà, allegria e della Dolce vita italiana.

Altri articoli di Cinema su Dietro la Notizia