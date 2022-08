La proposta cinematografica di Anteo nella città presso il Barrio’s è stata accolta con grande interesse e partecipazione dagli abitanti del Municipio 6. Nonostante le serate di maltempo, lo schermo del cinema itinerante di Anteo è rimasto acceso e ha continuato a illuminare Piazza Donne Partigiane. Il Barrio’s si è riconfermato un centro di aggregazione e promozione culturale e artistica importante, non solo per il municipio 6, ma per tutta la città di Milano. E Anteo nella città è felice di aver abitato questo luogo prezioso per una settimana.

Da giovedì 4 agosto, a mercoledì 10 agosto, il cinema itinerante prosegue il suo viaggio verso il Municipio 8 in Piazzale Giulio Cesare.

Ogni sera alle 21.15 lo schermo di Anteo nella città si illuminerà con gli imperdibili titoli della stagione.

LA PROGRAMMAZIONE:

Giovedì 4 agosto alle ore 21.15 HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott

IL FILM: Il difficile matrimonio e il tormentato divorzio di Patrizia e Maurizio Gucci, capo della casa di moda Gucci, porta ad un efferato omicidio.

Venerdì 5 agosto alle ore 21.15 ASSASSINIO SUL NILO di Kenneth Branagh

IL FILM: Mentre è in vacanza sul Nilo, il geniale detective di fama mondiale Hercule Poirot si ritrova a dover indagare sull’omicidio di una giovane ereditiera.

Sabato 6 agosto alle ore 21.15 IL CAPO PERFETTO di Fernando León De Aranoa

IL FILM: Una compagnia che produce bilance industriali in una piccola città di provincia spagnola attende l’imminente visita di un comitato che deve decidere se è degna di un premio per l’eccellenza: le cose devono dunque essere perfette quando sarà il momento. Tutto però sembra cospirare contro l’azienda.

Domenica 7 agosto alle ore 21.15 TOP GUN: MAVERICK di Joseph Kosinski

IL FILM: Dopo più di trent’anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete Mitchell, detto Maverik, è al suo posto, spingendosi al limite come coraggioso pilota collaudatore che affronta nuove sfide.

Lunedì 8 agosto alle ore 21.15 MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO di Kyle Balda

IL FILM: A metà degli anni ’70, Gru cresce in un sobborgo ed è un grande fan di un gruppo di supercriminali conosciuti come i Malefici 6. Escogita un piano che farà in modo che diventi abbastanza malvagio da far parte del gruppo.

Martedì 9 agosto alle ore 21.15 ELVIS di Baz Luhrmann

IL FILM: Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. Al centro di questo viaggio c’è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley.

Biglietti disponibili su https://anteonellacitta.spaziocinema.18tickets.it o presso le biglietterie in loco.

Intero: 5 euro

Ridotto: 4 euro

