Da decenni, tra i fan dei Creedence Clearwater Revival circolavano voci su una registrazione perduta da tempo della loro leggendaria performance del 1970 alla Royal Albert Hall di Londra.

Ora, Craft Recordings è lieta di annunciare che le voci erano, in effetti, fondate. In più formati (di seguito i dettagli), il tanto atteso Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall presenta il concerto nella sua interezza e fotografa dal vivo il gruppo – all’apice della carriera – nella più prestigiosa sala da concerto londinese.

Offrendo agli ascoltatori un’esperienza immersiva, l’album vede John Fogerty, Tom Fogerty, Doug Clifford e Stu Cook interpretare successi (oramai grandi classici) come “Fortunate Son”, “Proud Mary” e “Bad Moon Rising”, l’ultimo dei quali è ascoltabile

https://www.youtube.com/watch?v=GvQIM0pTRcE



Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall uscirà il 16 settembre in LP su vinile da 180 grammi e in CD. L’album sarà inoltre disponibile sulle piattaforme digitali, anche nei formati hi-res e Dolby® ATMOS immersive audio.

Dopo circa mezzo secolo sugli scaffali, I nastri originali (multitraccia) sono stati meticolosamente restaurati e mixati dal team (insignito di Grammy® Award) del produttore Giles Martin e del tecnico del suono Sam Okell, che insieme si sono occupati di una innumerevole lista di acclamatissimi progetti, tra i quali l’edizione per il cinquantenario di Abbey Road e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, così come l’audio sia del film biografico Rocketman dedicato ad Elton John che della serie The Beatles: Get Back Series diretta da Peter Jackson.

La versione in vinile è stata masterizzata dal rinomato tecnico del suono Miles Showell presso gli Abbey Road Studios grazie alla tecnologia half-speed technology per un’esperienza d’ascolto ai massimi livelli.

Creedence Clearwater Revival alla Royal Albert Hall uscirà in concomitanza con il documentario Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival alla Royal Albert Hall. Diretto dal due volte vincitore di Grammy® Award Bob Smeaton (The Beatles Anthology e Jimi Hendrix Band of Gypsies) e narrato dall’attore premio Oscar® Jeff Bridges, il film accompagna gli spettatori dagli albori della band ad El Cerrito, in California, fino alla repentina e folgorante ascesa.

Ricco di numerosi filmati inediti, Travelin’ Band culmina proprio con la performance della band alla Royal Albert Hall, vale a dire l’unico filmato integrale di un concerto della formazione originale dei CCR ad esserci pervenuto. Il film uscirà internazionalmente il 16 settembre, rimanete sintonizzati per maggiori dettagli …

Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall: la tracklist

CD e digitale

Born on the Bayou Green River Tombstone Shadow Travelin’ Band Fortunate Son Commotion Midnight Special Bad Moon Rising Proud Mary The Night Time Is the Right Time Good Golly Miss Molly Keep on Chooglin’

Vinile

A1. Born on the Bayou

A2. Green River

A3. Tombstone Shadow

A4. Travelin’ Band

A5. Fortunate Son

A6. Commotion

A7. Midnight Special

B1. Bad Moon Rising

B2. Proud Mary

B3. The Night Time Is the Right Time

B4. Good Golly Miss Molly

B5. Keep on Chooglin’

