Mancano pochi giorni all’approdo in Italia dei Simple Minds, con il loro “40 Years of Hits Tour”: cinque date – lungamente attese dato che il tour mondiale celebrativo di 40 anni di successi era previsto già nel 2020 – in cinque delle arene estive più prestigiose e suggestive della nostra Penisola.

La partenza è martedì 12 luglio al Teatro Antico di Taormina, sold out come i concerti seguenti a Pescara (il 14 al Teatro D’Annunzio per il Pescara Jazz), Pistoia (il 15 in Piazza Duomo per il Pistoia Blues Festival), Roma (il 17 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest). Pochissimi biglietti sono disponibili solo per il gran finale del 18 luglio all’Arena di Verona, un luogo iconico per la band capitanata da Jim Kerr e Charlie Burchill.

Infatti proprio l’Arena di Verona è stata già teatro di uno degli show più memorabili nella carriera dei Simple Minds: durante il tour di “Street Fighting Years”, il 15 settembre 1989 il loro live venne immortalato per il dvd “Seen The Lights” uscito in tutto il mondo nei primi anni 2000. La registrazione audio integrale di quel concerto è stata pubblicata solo recentemente da Universal Music, nell’aprile 2020, come parte della deluxe edition di “Street Fighting Years”.

L’annuncio di un tour celebrativo per i Simple Minds, fondati e da sempre guidati da Jim Kerr e Charlie Burchill, nasce dopo la pubblicazione di “40: The Best Of – 1979-2019” (Universal Music, 2019), una raccolta che ripercorre i quaranta anni di carriera della band che ha letteralmente rivoluzionato la musica a partire dagli anni ’80, con l’aggiunta di una traccia inedita: una cover di ‘For One Night Only’ di King Creosote. A questa uscita segue nell’aprile 2020 la pubblicazione del cofanetto di “Street Fighting Years”, in una super deluxe edition articolata in 4 cd, fra i quali l’originale del 1989 rimasterizzato, remix, B side e la registrazione integrale del memorabile concerto all’Arena di Verona, parzialmente edito solo nel dvd “Seen The Lights” uscito nei primi anni 2000.

Dall’esordio con Life In A Day del 1979 i Simple Minds sono diventati fra le più popolari icone della musica del nostro tempo con canzoni entrate nella storia come New Gold Dream, Up On The Catwalk, Speed Your Love To Me, Waterfront, Glittering Prize, Don’t You (Forget About Me), Alive and Kicking, Sanctify Yourself, Belfast Child, She’s a River, Mandela Day, per citarne solo alcune delle imprescindibili nella setlit pazzesca di questo tour. Con 5 album al numero 1 in classifica in Gran Bretagna, innumerevoli hit ai primi posti delle classifiche e 60 milioni di album venduti in tutto il mondo, e una carriera di concerti live senza eguali, dopo qualche anno di pausa, sono ritornati nel 2014 con un nuovo album, Big Music, e nuova energia e ispirazione.

Da allora un nuovo crescendo per una band che è a pieno titolo nella leggenda, ma che continua a guardare al futuro: infatti è già stata annunciato per il prossimo 21 ottobre l’uscita del nuovo album Direction of the Heart.

Il 40 Years of Hits Tour è partito il 31 marzo dalla Wembley Arena di Londra, arriva in Italia dopo 57 tappe attraverso 16 Paesi e prosegue fino a metà settembre (per ora) con un totale di 80 show annunciati.

