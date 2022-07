Rancore in tour per presentare il nuovo album Xenoverso

Dopo l’annuncio dei finalisti alle Targhe Tenco 2022, dove è in finale con il brano “Freccia” nella categoria “Miglior Canzone”, il rapper prosegue la tournée estiva, inaugurata con un magnifico live a Bologna e un tutto esaurito al Castello di Santa Severa (RM), prime occasioni dove ha presentato il nuovo show pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta dello “Xenoverso”.

Il nuovo disco arriva dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano “Argento vivo”, e successivamente nel 2020 con la sua “Eden” che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Rilasciato lo scorso 15 aprile in formato digitale, CD e 2LP, “Xenoverso” è stato presentato con ampie interviste e recensioni entusiaste sulle maggiori testate nazionali quali La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Manifesto, Vanity Fair, TV Sorrisi e Canzoni, L’Essenziale, Fanpage, Rollingstone, Rockol, Billboard, Rockit e molti altri, e con interviste e minilive nelle principali trasmissioni radiofoniche come Rai Radio1 Music Club, Rai Radio1 In Viva Voce, Rai Radio2 Social Club, Rai Radio2 Grazie dei Fiori (che ha dedicato al rapper una puntata monografica), Rai Radio2 Le Lunatiche, Radio 105.

Per l’uscita dell’album, inolre, Rancore è stato ospite in trasmissioni televisive di qualità come Agorà in onda su Rai3 e Luce Social Club in onda su Sky Arte, mentre i maggiori telegiornali nazionali – Tg2, Tg3, Rainews24 e Sky Tg24 – gli hanno dedicato ampi servizi ed interviste.

“XENOVERSO” – IL DISCO

Anticipato dalla trilogia di brani “Lontano 2036”, “X Agosto 2048” e “Arakno 2100”, seguiti dall’ultimo estratto “Le Rime (Gara fra 507 parole)”, “Xenoverso” è il nuovo manifesto del rapper che concepisce un viaggio tra rime e versi, tra realtà e fantasia, sfidando i concetti di tempo e spazio.

Con “Xenoverso”, Rancore riporta tecnica, potenza e sincerità nel suo rap, realizzando ancora una volta un lavoro articolato, in cui molteplici suggestioni si risolvono in infinite possibilità di lettura, ascolto dopo ascolto.

Per l’uscita dell’album, il rapper conia di fatto un nuovo termine, “Xenoverso”, di cui di seguito è possibile leggerne la definizione:

‘Xenoverso’, s.m. dal gr. xénos ‘straniero, ospite’ || dal lat. versus, part. pass. di vertĕre ‘volgere’: L’ambiente che contiene tutto ciò che è inclassificabile nell’insieme dei corpi e dei fenomeni del nostro Universo; inconoscibile: l’ermetismo dello X., l’inafferrabile X.; ciò che confina con tutti gli spazi, i tempi e le dimensioni dell’Universo nell’insieme delle cose che si antepongono o che vengono escluse nella percezione della nostra realtà: non mi hai visto perché sono stato nello X.; ho dei messaggi dallo X.; la mia ombra è un residuo dello X. || Termine utilizzato nel trattato ‘La filosofia dei Versi’ (autore anonimo) per descrivere l’interazione tra l’Universo e lo X., tale interazione è spesso conflittuale.’

A seguito dell’annuncio della release dell’album, è stato aperto anche il sito xenoverso.com per un’esperienza immersiva nel disco e nelle sue diverse sfumature.

RANCORE PARLA DI “XENOVERSO”

Sono nato in un’epoca incastrata nel presente, dove la verità è imprigionata in ciò che è tangibile e dimostrabile. Esistono tante cose che non conosciamo, tante storie che si muovono fuori dal nostro presente, tante vite che viaggiano fuori dalla nostra realtà quotidiana e tanti mondi nascosti dietro gli angoli dell’Universo.

Ho cercato una parola che riuscisse a sintetizzare questa sensazione, una parola che desse una casa a tutto questo. L’ho trovata in Xenoverso e ho dovuto navigare tanto per arrivarci.

Come in un diario di bordo ho deciso di scrivere, di cantare, di fotografare, di disegnare questa lunga avventura.

Xenoverso è un mondo che parte da un disco ma che forse può andare oltre.

Tra piante, animali, sistemi, leggi fisiche, storie ed avventure, sono qui per raccontarvi tutto. Sperando che, anche in questo caso, sia la fantasia il vero motore per descrivere la realtà.

Nell’album 17 tracce, in cui, oltre ai brani “Eden” prodotto da Dardust ed “Equatore” feat. Margherita Vicario, figurano anche episodi prodotti, tra gli altri, da Dade, d.whale, Michelangelo, Meiden e Jano (già al fianco di Rancore nel precedente “Musica per Bambini”), oltre alla presenza di Nayt con un featuring nel brano “Guardie&Ladri”.

