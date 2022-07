Ospiti del “Festival Andaras” IV edizione, 11-16 luglio 2022

Giulia Arena, Paola Catapano (CERN), Freddie Fox, Federico Geremicca, Monica Nappo, Lorenzo Richelmy, Chef Rubio, Francesca Schianchi: ecco alcuni degli ospiti che formano il gruppo di ‘Viaggio al centro della Terra’, titolo della IV edizione di Andaras Traveling Film Festival.

Il concorso estivo sul cinema corto di viaggio, quest’anno dedicato ai temi ambientali, si svolge dall’11 al 16 luglio 2022 nei comuni di Fluminimaggiore e Buggerru, lungo la splendida ‘Costa delle Miniere’ in Sardegna.

Si parte già il 10 luglio a Fluminimaggiore con un’anteprima fuori concorso che celebra i 100 anni di ‘Cainà’, primo film muto in bianco e nero del regista Gennaro Righelli, interamente girato in Sardegna nel 1922.

Tra cinema, cibo e viaggi, l’11 luglio apertura ufficiale di Andaras con Chef Rubio. Precede le proiezioni dei film in concorso, un incontro inedito con il celebre cuoco, protagonista e autore di numerose trasmissioni e documentari TV, viaggiatore e attivista antisionista per la liberazione della Palestina.

Il 12 luglio si procede con le proiezioni in concorso, mentre il 13 luglio le opere in gara vengono precedute dall’incontro con Giulia Arena, la bellissima interprete di film e fiction targati Rai e Sky che presenta ad Andaras un progetto per l’ambiente a cui ha preso parte: M.A.R.E, nato dall’iniziativa del Centro Velico Caprera in collaborazione con One Ocean Foundation. Giulia Arena assieme a un’equipe di biologi e naturalisti ha analizzato lo stato di salute dei nostri mari.

Spazio alla musica il 14 luglio con un concerto in riva al mare di ‘Safir Nou’, realtà sperimentale che unisce sonorità cinematografiche e contaminazioni di genere firmato da Antonio Firinu. Seguono le proiezioni dei film in gara, con una vetrina speciale dedicata a Premiere Film.

Il 15 luglio serata Slow Food Experience, con il vice presidente Slow Food Italia Giacomo Miola, prestazioni di libri e del progetto ‘Slow Food Travel’. A seguire i film in concorso.

Cerimonia di chiusura il 16 luglio con Paola Catapano giornalista e comunicatrice scientifica del CERN, autrice del documentario ‘Nanuq’ che verrà presentato ad Andaras assieme al progetto “Polar Quest”, curato con Michael Struik, ovvero una spedizione artica in barca a vela sulle tracce del Dirigibile Italia.

I 43 cortometraggi in lizza sono valutati da una giuria di alto profilo formata da: l’attore Lorenzo Richelmy, l’attore inglese Freddie Fox, Saverio Pasapane, l’attrice e regista Monica Nappo, e Laura Aimone, regista e direttrice artistica che collabora con la Mostra del Cinema di Venezia.

Per la prima volta, con questa edizione, la direzione artistica ha registrato un consistente aumento di candidature di registe donne, provenienti anche da paesi dove la parità di genere è ancora una meta lontana. Si segnala tra l’altro una forte partecipazione da parte del Brasile e tra le new entry il Pakistan, Libano, Cina e Sudan. Mentre Italia, Iran e Stati Uniti rimangono salde sul ‘podio’ con il maggior numero di opere proposte. ‘

https://www.andarasfilmfestival.com/

