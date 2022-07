Sono aperte per gli artisti e le band residenti nei comuni della Regione Emilia-Romagna le iscrizioni per il MEI SUPERSTAGE, il contest gratuito per esibirsi sul palco del MEI 2022, rivolto agli emergenti under 30 che vorranno mettersi in gioco per suonare al MEI e vincere gli importanti premi in palio.

Per partecipare è necessario scrivere entro il 30 luglio a mei@materialimusicali.it, compilando un profilo, allegando curriculum artistico, foto, eventuali link a video o altro e caricando un brano inedito e originale in formato mp3, con il quale si intende partecipare al concorso.

La direzione artistica del MEI25 2022 selezionerà i finalisti che si esibiranno sul palco del MEI, che si terrà il 30 settembre, l’1 e il 2 ottobre nelle piazze centrali di Faenza (RA). Una giuria di esperti decreterà il vincitore che si aggiudicherà la stampa di 300 CD, un mini-tour in Italia e altri premi.

Il concorso è organizzato da MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti in collaborazione con AudioCoop (Coordinamento Etichette Discografiche Indipendenti), AIA (Associazione Artisti Indipendenti) e Rete dei Festival (network nazionale dei contest) e si inserisce all’interno della Legge regionale in materia di sviluppo del settore musicale.

Al MEI 2022 si esibiranno anche i vincitori dei contest “Canti orfici in musica”, dedicato a Dino Campana, e “Il liscio nella rete”.

