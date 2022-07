Ludovico Einaudi, dal 3 al 18 dicembre al Dal Verme di Milano

Dal 3 al 18 dicembre i concerti di Ludovico Einaudi al Teatro Dal Verme di Milano

Tradizione vuole che dal 2015 Ludovico Einaudi chiuda l’anno musicale al Teatro Dal Verme di Milano con una serie di concerti consecutivi che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito, segno che l’appuntamento milanese è molto atteso e sentito, come un incontro speciale tra l’artista e il suo pubblico.

I concerti annunciati in Sala Grande sono nove, compresi tra il 3 e il 18 dicembre. Confermata in Sala Piccola la terza edizione di Climate Space, la rassegna dei cortometraggi d’autore sulla crisi climatica. La sensibilità e l’impegno del compositore sui temi ambientali è di antica data.

I concerti del Dal Verme chiudono un anno speciale per Einaudi, interamente dedicato ad Underwater, il suo primo album di pianoforte solo degli ultimi venti anni, uscito in gennaio e subito impegnato in un tour internazionale che in questi mesi ha toccato le principali città d’Europa, Regno Unito, Messico, Stati Uniti e Canada,

Tra pochi giorni comincerà il tour italiano, una serie di concerti immersi nello scenario emozionante di oasi e riserve naturali, parchi rupestri e siti archeologici, nel tempo sospeso tra natura e storia umana.

Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

Ludovico Einaudi è uno dei compositori contemporanei più presenti nelle classifiche di musica classica a livello mondiale ed è l’artista più ascoltato di tutti i tempi nello streaming classico. Uno stream su dieci in Gran Bretagna, pari a oltre 2,5 milioni di stream al giorno e a 4 miliardi in totale, deriva dalla sue composizioni. La sua musica trascende le generazioni e, oltre ai successi raggiunti nelle classifiche e nello streaming, ha più di un milione di abbonati e 10 milioni di visualizzazioni YouTube, e più di 150 mila su TikTok.

Date del SUMMER TOUR ITALIA

26 luglio – Verucchio (RN) Verucchio Festival / Parco Nove Martiri

27 luglio – Pratovecchio (AR) Castello di Romena / Naturalmente Pianoforte

28 luglio – Vagli di sotto (LU) Oasi di Campocatino

30 luglio – Asciano (SI) Sito Transitorio

31 luglio – Carsulae (TR) Area Archeologica di Carsulae

1 agosto – Santa Marinella (RM) – Castello di Santa Severa

3 / 4 / 5 agosto – Cabras (OR) Tharros / Anfiteatro di Tharros

7 agosto – Cefalù (PA) Castello Bordonaro

9 agosto – Siracusa, Teatro Greco

11 / 12 agosto – Fasano (BR), Parco Rupestre Lama D’Antico

Date al Teatro Dal Verme di Milano

3 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00

4 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00

5 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00

8 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00 NUOVA DATA

9 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00

10 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00

11 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00

15 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00 NUOVA DATA

16 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00

17 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00

18 dicembre 2022 – Teatro dal Verme – ore 20:00

I biglietti per i concerti al Teatro Dal Verme di Milano sono disponibili su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/ludovico-einaudi/

Call Center 892.101

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia