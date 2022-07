UTE LEMPER torna al Teatro Ariston di Sanremo per un concerto unico e imperdibile!

Giovedì 21 luglio alle 21.30, infatti, la poliedrica artista terrà un concerto di brani arrangiato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani del periodo di Weimer e altri che hanno segnato la sua vita, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi.

Biglietti acquistabili nelle seguenti modalità:

sui circuiti e punti vendita TicketOne.it https://www.ticketone.it/event/ute-lemper-teatro-ariston-15406813/;

online al sito del Teatro Ariston https://aristonsanremo.com/biglietteria/?se=4155&&sl=5074&ep=loadEvent

presso la biglietteria del Teatro Ariston tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 (il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00).

Il concerto si inserisce all’interno della rassegna estiva “SANREMO SUMMER SYMPHONY 2022” organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune di Sanremo.

“Sanremo Summer Symphony 2022” è una manifestazione, frutto della collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune di Sanremo, operatori della musica, del turismo e istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston (simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana), nella splendida cornice dell’Auditorium Franco Alfano; un vero e proprio teatro all’aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore, e nei borghi del ponente ligure con la rassegna “Musica nei Borghi”.

Il programma completo degli eventi di “Sanremo Summer Symphony 2022” è online su www.sinfonicasanremo.it

