Epoque, nuova promessa della musica italiana, è tornata. È uscito il visual ufficiale del suo nuovo singolo, “Tout Va Bien”, disponibile su tutte le piattaforme e in radio.

Cantato in italiano e francese, “Tout Va Bien” è un brano uptempo che mescola sonorità afro a ritmi dance, dal ritornello estivo e irresistibile.

“TOUT VA BIEN è il mio primo brano estivo” – racconta Epoque. “Nella copertina ho deciso di inserire una mia foto da bambina per esaltare il ricordo più ingenuo e puro che avevo di me stessa e che col passare degli anni ho scoperto essere il mio punto di forza, la mia armatura, il mio scudo. Nei periodi più bui, quando ero piccola, mi chiedevo sempre se sarei riuscita ad abbattere le difficoltà, a credere davvero in me stessa o ad essere me stessa. Nel brano quando canto “Tout va bien con te” è come se rassicurassi la bambina che vive ancora dentro di me che, nonostante tutto, andrà tutto bene alla fine. “Tout va bien”, che in italiano significa “va tutto bene”, è una frase semplice, di tutti i giorni, ma che possiede un grande effetto positivo ed è diventato quasi un mantra per me”.

Il brano segue il successo delle precedenti uscite “Aposto”, “Obligè” con Axell, “Cliché” e il singolo “Boss (Io & Te)”, successo radiofonico e da milioni di stream accumulati che ha fatto conoscere l’artista al grande pubblico.

